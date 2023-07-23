Вопросы безопасности и международной повестки. Президенты Беларуси и России проведут переговоры в Санкт-Петербурге

Вопросы безопасности, международной повестки, двусторонних отношений. Президенты Беларуси и России сегодня, 23 июля, проведут переговоры в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне Александр Лукашенко прибыл в северную столицу России. Встреча не спонтанная. Ее глава государства анонсировал на пресс-конференции с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Тем предстоит обсудить немало. Подробно лидеры затронут вопросы реализации союзных программ, экономическое взаимодействие, совместное противостояние санкционному давлению. А с учетом обстановки по периметру Союзного государства одним из ключевых пунктов станет безопасность.