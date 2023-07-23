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Вопросы безопасности и международной повестки. Президенты Беларуси и России проведут переговоры в Санкт-Петербурге

23 июля 2023 07:45
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Вопросы безопасности, международной повестки, двусторонних отношений. Президенты Беларуси и России сегодня, 23 июля, проведут переговоры в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Александр Лукашенко прибыл в северную столицу России. Встреча не спонтанная. Ее глава государства анонсировал на пресс-конференции с журналистами зарубежных и белорусских СМИ. Тем предстоит обсудить немало. Подробно лидеры затронут вопросы реализации союзных программ, экономическое взаимодействие, совместное противостояние санкционному давлению. А с учетом обстановки по периметру Союзного государства одним из ключевых пунктов станет безопасность.

Вопросы безопасности и международной повестки. Президенты Беларуси и России проведут переговоры в Санкт-Петербурге-1

Отметим, контакты между Минском и Москвой на высшем уровне активизировались в 2020 году, а личные встречи глав государств стали регулярными.

В последний раз Александр Лукашенко и Владимир Путин обсуждали актуальные вопросы 9 июня в Сочи. Переговоры прошли в неформальной обстановке.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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