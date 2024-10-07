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Противодействие фальсификации истории – в Москве пройдут заседания СМИД и Совета глав государств СНГ

07 октября 2024 07:47
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Открытость, доверие и взаимопомощь. Повестка Содружества Независимых Государств будет обсуждаться в начале этой недели. 7 и 8 октября в Москве состоятся заседания СМИД и Совета глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противодействие фальсификации истории – в Москве пройдут заседания СМИД и Совета глав государств СНГ-2

Ранее анонсировано, что на встрече руководителей стран, в частности, будет принято совместное обращение к мировой общественности в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ призван противодействовать попыткам фальсификации истории и героизации нацизма. Министры иностранных дел СНГ в столице России обсудят перспективы многопланового сотрудничества в формате Содружества.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
По итогам встречи ожидается принятие ряда решений, которые будут направлены на наращивание взаимодействия в правоохранительной, гуманитарной сферах, повышение внешнеполитической координации в рамках СНГ. Предполагается, что министры утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций на 2025 год, а также согласуют дату и место следующего заседания Совета министров иностранных дел. Большинство одобренных документов будут переданы на последующее рассмотрение Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ.

Противодействие фальсификации истории – в Москве пройдут заседания СМИД и Совета глав государств СНГ-4

Содружество основано на равноправном партнерстве, подкрепленном хорошей договорной базой. Взаимодействие в рамках СНГ проверено временем. Беларусь всегда выступала и выступает последовательным сторонником интеграции в рамках объединения. За годы совместной работы мы не раз убеждались: только вместе можно максимально эффективно противостоять глобальным, трансграничным, а также внутренним угрозам.

# СНГ # Мария Захарова # Беларусь-Россия

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