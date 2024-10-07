Противодействие фальсификации истории – в Москве пройдут заседания СМИД и Совета глав государств СНГ

Открытость, доверие и взаимопомощь. Повестка Содружества Независимых Государств будет обсуждаться в начале этой недели. 7 и 8 октября в Москве состоятся заседания СМИД и Совета глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее анонсировано, что на встрече руководителей стран, в частности, будет принято совместное обращение к мировой общественности в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Документ призван противодействовать попыткам фальсификации истории и героизации нацизма. Министры иностранных дел СНГ в столице России обсудят перспективы многопланового сотрудничества в формате Содружества.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

По итогам встречи ожидается принятие ряда решений, которые будут направлены на наращивание взаимодействия в правоохранительной, гуманитарной сферах, повышение внешнеполитической координации в рамках СНГ. Предполагается, что министры утвердят план многоуровневых межмидовских консультаций на 2025 год, а также согласуют дату и место следующего заседания Совета министров иностранных дел. Большинство одобренных документов будут переданы на последующее рассмотрение Совета глав государств СНГ и Совета глав правительств СНГ.