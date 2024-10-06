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Президент встретился с делегацией из Якутии – подводим итоги

06 октября 2024 16:52
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В Минске принимали партнеров из России. Эта страна также наш ближайший союзник. В этот раз в Беларусь прилетела делегация из Якутии. С главой этого северного региона встретился Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент встретился с делегацией из Якутии – подводим итоги-2

Якутию и Беларусь разделяют почти 9 тысяч километров. Но даже такое расстояние не мешает взаимодействию. Говорили в основном об экономике. Якутия нуждается в импортозамещении горной техники. Наши БЕЛАЗ приходят на смену японским и европейским большегрузам. Но пока объемов недостаточно, чтобы полностью закрыть потребности региона. Александр Лукашенко предложил обратить внимание и на наших строителей. Есть возможность контейнерными поездами наладить поставку продуктов питания.

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# Александр Лукашенко

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