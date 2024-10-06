Новый генсек НАТО Рютте собирается усилить восточный фланг Альянса

Экономика превыше всего. Не раз повторял Президент. Потому такое внимание всем регионам. Но на Полесье снова и снова возвращались к ситуации в сфере безопасности. Сложно думать про урожаи, намолоты и надои, если сельхозполя превратятся в поля боевых сражений. А потому мы пристально следим, что происходит по периметру, чтобы не пропустить потенциальный удар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сейчас у Польши 205 тысяч солдат, а к концу года цифра вырастет до 207 тысяч. При этом, как подчеркнул глава оборонного ведомства, власти не экономили на обороне, выделив на эти расходы больше 40 миллиардов долларов. Что является рекордом для НАТО. В Варшаве также заявили, что до конца года начнут установку оборонительных укреплений на границах с Россией. Польше удалось привлечь к этому проекту страны Балтии, британские и американские войска. Окончание строительства планируется в 2028 году.

Почти нет сомнения, что милитаризация региона продолжится и с приходом нового генсека НАТО. В должность вступил Марк Рютте – политик опытный, прагматичный и опасный. 14 лет он был премьером Нидерландов – кроме Орбана и Меркель, таких фигур в ЕС больше нет. Столь опытного деятеля в НАТО десантировали из-за возможного прихода к власти Трампа. В блоке опасаются, что он распустит Альянс.