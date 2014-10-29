Прошли переговоры с инвестором Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»

Новости Беларуси. Одной из тем в ходе рабочего визита главы государства в Объединенные Арабские Эмираты стали инвестиции в Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Накануне прошли переговоры с инвестором, заинтересованным в создании производственно-промышленного кластера на территории парка.

Такое объединение, по сути, основа «командной работы» нескольких предприятий. В одной связке гораздо легче будет налаживать рынки сбыта или, к примеру, рекламировать свою продукцию. Отметим, что бизнесмены ОАЭ известны своим особо взвешенным подходом к заключению контрактов с международными партнерами, сообщили в программе .

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Последние десятилетия ОАЭ как и другие страны Персидского залива начали уходить от зависимости от экспорта сырья. И ОАЭ, которые находятся на достаточно престижных позициях в мире и по добычам нефти, газа и других полезных ископаемых тоже следуют этой тактики. Это прекрасный спонсор. Предполагается, если удастся договориться с тем инвестором, который хотел бы вложиться в Китайско-белорусский индустриальный парк, сумма может достигать до $170 млн, то есть одна эта инвестиция несколько раз может покрыть предыдущие совокупные инвестиции ОАЭ.