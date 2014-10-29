Президент Беларуси находится с рабочим визитом в ОАЭ с 25 октября. Эмиратская сторона говорит о прорыве в сотрудничестве

Новости ОАЭ. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты выходят на качественно новый уровень двухсторонних отношений.

После двух дней насыщенных переговоров в Абу-Даби (они проходят в рамках рабочего визита Президента Беларуси в ОАЭ) эмиратская сторона говорит о прорыве в сотрудничестве.

Его основой стала встреча главы белорусского государства с наследным принцем ОАЭ, которая прошла накануне. По ее итогам уже определены основные направления дальнейшего взаимодействия.

Об этом шла речь и на встрече президента Беларуси с заместителем премьер-министра ОАЭ, министром внутренних дел страны шейхом Сейфом бен Заидом аль-Нахайяном 29 октября.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы вчера провели, как вы, наверное, информированы, очень содержательную встречу с наследным принцем, он же один из руководителей вашего государства. Мы о многом договорились, появились новые идеи, которые мы можем реализовать и которые улучшат не только наши экономические отношения, но и отношения между людьми. Это касается групп специалистов, которых мы можем направить для работы в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сотрудничество Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов обещает стать не только взаимовыгодным, но и взаимодополняемым. Странам есть, что предложить друг другу.

О том, как реализовать договоренности и увеличить ключевые показатели торговли, глава государства говорил чуть позже на следующей встрече с шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном. Лейтмотив беседы все тот же: объединить усилия в сфере развития двухсторонних отношений.

Александр Лукашенко:

Мне кажется, что тот объем торговли, который определен нашим комитетом, белорусско-эмиратским, в 500 млн долларов, мы должны обязательно достичь для того, чтобы создать определенную торгово-экономическую площадку, фундамент для нашего дальнейшего сотрудничества. По приезду в Беларусь я отдам поручение белорусскому Правительству немедленно сформировать группу товаров, в которых нуждаются Арабские Эмираты, доля того, чтобы обязательно выйти в будущем году на эти объемы.

Шейх Тахнун бен Заид аль-Нахайян, заместитель советника по национальной безопасности ОАЭ:

Господин президент, спасибо, что вам удалось принять приглашение и посетить Объединенные Арабские Эмираты. Я считаю, что в наших отношениях произошел прорыв. У шейха Мухаммеда остались очень хорошие впечатления от этой встречи, он очень доволен ее результатом. И прямо вчера мы работали, обсуждали ее итоги.

Между Беларусью и Арабскими Эмиратами нет никаких расхождений и в международной повестке дня. Это также отмечалось в ходе встреч, которые прошли в атмосфере не только деловой, но и дружеской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

***

Беларусь придает важное значение развитию сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами и видит существенный потенциал для его наращивания. Об этом шла речь на встрече президента Александра Лукашенко с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Во время встречи, длившейся более двух часов, были обсуждены как текущие проекты, так и обозначены задачи на ближайшую перспективу. Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян дали поручения определить несколько ключевых проектов, реализация которых позволила бы вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень.

Стороны с удовлетворением отметили положительные итоги второго заседания Совместного комитета по сотрудничеству между Правительствами Беларуси и ОАЭ.

Арабские Эмираты – основной торговый партнер нашей страны среди арабских государств Персидского залива. Основными статьями белорусского экспорта являются части для автомобилей и тракторов, синтетические волокна, калийные удобрения, подшипники, прицепы и полуприцепы.

Беларусь и Эмираты отличает высокий уровень политического взаимодействия. Позиции двух стран совпадают по ключевым вопросам международной повестки дня, рассматриваемых в рамках ООН.

***

Беларусь и Объединённые Арабские Эмираты намерены реализовывать ряд проектов в экономической, инвестиционной и научно-технической сферах. Об этом удалось договориться во время продолжающегося рабочего визита Александра Лукашенко в Абу-Даби. Всё это позволит существенно увеличить товарооборот между двумя государствами, а также обеспечить реализацию на территории нашей страны проектов с участием эмиратского капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, удалось договориться о создании в Эмиратах дилерского центра Минского автозавода. Здесь же разместится станция техобслуживания, склад запчастей и постоянно действующая выставка автотехники. Также проведены переговоры с эмиратским инвестором, заинтересованным в создании производственно-промышленного кластера на территории индустриального парка «Великий камень». Здесь по оценкам объем инвестиций может составить 170 миллионов долларов.

Определены и условия привлечения средств фонда развития Абу-даби для реализации в Беларуси долгосрочных инфраструктурных проектов. Намерены страны сотрудничать и в области изучения космоса.

Детали совместных исследований обсудили представители белорусских организаций и их коллеги из эмиратского Института науки и технологии, а также космического агентства. Уже в декабре этого года в Абу-даби пройдет белорусско-эмиратский симпозиум учёных и выставка научно-технического потенциала Беларуси.

***

Это «Картина мира» с Юрием Козиятко, здравствуйте! И главная новость дня. Начался рабочий визит Президента Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Планируется важная встреча с руководством этой страны. А накануне в ходе подготовки визита в Эмиратах побывала белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Халфан Саид Аль-Кааби, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Абу-Даби:

Я думаю, что во многих сферах возможно сотрудничество между нашими странами. Люди у вас чуткие, добрые, высокоинтеллектуальные, они хотят быть частью завтрашнего мира. Власть работает ради благополучия людей. У вас есть как хорошие трудовые ресурсы, так и интересные научные разработки. Расположение также великолепно. Поэтому есть очень много сфер взаимодействия: начиная с производства, сельского хозяйства, авиации, научных исследований.

Сергей Токарев, генеральный директор издательского дома «Русские Эмираты»:

Виден четкий интерес местных товарищей, местных бизнесменов, не только местных, еще и международных, именно к продовольственным ресурсам Беларуси.

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Александр Лукашенко посещает эту страну в четвертый раз. Запланированы переговоры белорусского лидера с высшим руководством государства Персидского залива. Будут обсуждаться приоритетные направления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и кредитно-инвестиционной сферах. Предполагается, что в ходе переговоров обсудят перспективы совместной реализации проектов в третьих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас есть очень много тем для разговора, но моя судьба в данном визите несколько упрощена, мне легче, поскольку недавно закончилось заседание Совместного Комитета по нашему сотрудничеству.

Накануне Арабские Эмираты посетила белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Прошел большой раунд переговоров, в том числе с участием представителей руководства концерна «Белнефтехим», Банка развития, министерств экономики, промышленности, здравоохранения, внутренних дел, спорта и туризма.

Эти кадры показаны в эфире эмиратского телевидения. Пресса освещает визит белорусской делегации. Официальные лица прибыли, чтобы обсудить, по каким направлениям продвигать сотрудничество. Товарооборот в 50 миллионов долларов потенциалу государств явно не соответствует.

Для этого и встреча на заседании Совместного Комитета правительств. По составу участников заметно, какие сферы интересуют арабских партнеров. Это промышленность, сельское хозяйство, энергетика, медицина, наука и финансы. Прорабатывается также вопрос поставки белорусской техники в ОАЭ. По итогам Беларусь и Эмираты договорились провести и политические консультации. Это намерение завизировали главы МИД в общем меморандуме.

А вот общение с бизнес-кругами прошло на первом белорусско-эмиратском деловом Совете. В 2013 из этого арабского государства было привлечено уже вдвое больше инвестиций, чем прежде. И это не предел. Договорились, что в декабре Беларусь представит в Абу-Даби свои научные разработки.

ОАЭ — основной партнер Беларуси среди арабских государств Персидского залива. Экономика этой страны, которая объединяет 7 мини-государств, держится на углеводородах. Нефть и газ обеспечили подъем в Эмиратах всего за несколько десятилетий. Деньги от нефтедобычи страна охотно инвестирует. Арабских бизнесменов, которым свойственна восточная предусмотрительность, интересует Беларусь. В Республике уже зарегистрировано 14 совместных организаций с эмиратским капиталом. Хоть и поддерживают страны дипотношения уже больше 20 лет, но экономические контакты оживились именно в последние годы. Этому способствуют и визиты на высшем уровне. Александр Лукашенко уже трижды посещал Арабские Эмираты. В 2008 году в Минске открыто посольство этой страны. Тогда же начало действовать и прямое авиасообщение между Минском и Абу-Даби, чтобы сделать две страны ближе.

Смотрите также документальный фильм На что может рассчитывать Беларусь в будущей истории с Арабскими Эмиратами?