Сергей Шойгу: На аэродроме в Бобруйске в 2015 году разместят 12 боевых российских самолетов Су-27 и два учебных самолета Су-27

Новости Беларуси. На аэродроме в Бобруйске в 2015 году разместят 12 боевых российских самолетов Су-27 и два учебных самолета Су-27. Об этом 29 октября сообщил журналистам министр обороны России Сергей Шойгу.

На совместной коллегии оборонных ведомств Беларуси и России в Минске обсудили военную безопасность союзного государства.

Сейчас генеральные штабы стран готовятся к проведению совместного оперативного учения вооруженных сил «Щит союза-2015». Оно станет главным мероприятием по совместной подготовке органов военного управления и войск в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

В планах на 2015 год, которые мы рассмотрели, основным мероприятием оперативно-боевой подготовки, безусловно, будет совместное учение «Щит Союза-2015», которое пройдет на полигонах Российской Федерации и Республики Беларусь. Здесь по предложению Сергея Кужугетовича мы внесли некоторые изменения и расширили учебные вопросы, которые будут отработаны как в ходе проведения самого учения, так и перед ним.

Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации:

Мы, конечно, посмотрели расширенную программу по учениям в 2015 году. Расширение связано с изменяющейся обстановкой и у наших границ, и в мире в целом. Мы хотели бы отработать ряд практических действий, мероприятий в случае возникновения новых угроз для Содружества.

Обновлено в 19.30 29.10.2014

Взаимодействие армейцев на площадке Союзного Государства — всегда актуальная тема, которая не раз обсуждалась на самом высоком уровне. Сергей Шойгу уже не раз бывал в Минске. Полтора года назад и разговор с Александром Лукашенко шел как раз о долгосрочных перспективах двух государств в военной сфере. Политика белорусского руководства с тех пор нисколько не изменилась. Вопросы национальной безопасности — превыше всего.

Тогда же прозвучала мысль о создании в Беларуси российской авиабазы. Чтобы усилить оборону воздушного пространства, решено поставить четыре комплекса С-300. Уже в 2015 году они станут на вооружение. К этому же времени на аэродроме в Бобруйске разместят российские самолеты Су-27.



Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации:

В следующем году мы разместим на аэродроме в Бобруйске 12 боевых самолетов Су-27 и 2 учебных самолета Су-27 и звено вертолетов Ми-8 из четырех единиц.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Если такие решения принимаются, это говорит о высокой степени интеграции и о высоком взаимном доверии между Министерством обороны и между политическими руководителями государств.

Слаженность действий военных двух стран на практике постоянно шлифуется в рамках совместных учений. «Запад-2013», одни из самых масштабных, проходили в Гродненской и Калининградской областях. На Гожском полигоне главы государств с высоты «Смотровая» наблюдали за условным прорывом госграницы, с которым совместно справились войска Беларуси и России.

Через пару часов — масштабный бой на побережье Балтийского моря. Изюминкой калининградского этапа стал десант белорусов с самого большого в мире корабля на воздушной подушке «Мордовия». Российского производства. 29 октября на коллегии говорили о подготовке к масштабному учению, запланированному на 2015 год под названием «Щит союза-2015», а так же о совместных мероприятиях по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Это будет не только совместное участие военнослужащих наших Вооруженных Сил в параде, посвященном этой знаменательной для нас дате, но и в ряде других практических мероприятиях: с ветеранами, молодежью, обменом делегациями, то есть целый спектр вопросов.

Стало известно, что в Москве состоится международная выставка «Вехи Великой Победы». Кроме того, будут организованы поисковые экспедиции в места сражения Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками.