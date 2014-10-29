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Надежда Ермакова: В Беларуси подготовлен проект документа о системе жилищных стройсбережений

29 октября 2014 10:37
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Новости Беларуси. В Беларуси подготовлен проект документа о системе жилищных стройсбережений. Об этом 29 октября заявила председатель правления Нацбанка Надежда Ермакова.

Новая система предполагает участие граждан в накоплении средств на строительство жилья. Деньги все это время будут хранится в банке в белорусских рублях по ставке 20% годовых.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Система стройсбережений нами обсчитана вместе с Министерством финансов, с Министерством экономики. Единственное, пока досконально не проработана часть именно уже вторая – строительная: где же будут строиться эти дома, каким образом граждане смогут строить жилье, в каких домах, какая стоимость этого жилья будет. Думаем, что до конца года и та часть, строительная, то есть техническая, потому что Указ Президента готовится, надо тоже сразу все вместе увязать.

Серьезных изменений в экономике страны не предвидится. Ставка рефинансирования до конца года скорее всего останется прежней – 20% годовых.

Это не только позволит сдерживать инфляцию, но и сохранит привлекательность депозитов в белорусских рублях. Доллар может незначительно подрасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам, курс составит около 10 тысяч 800 рублей. Говорить о деноминации в Беларуси также преждевременно.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Надежда Ермакова

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