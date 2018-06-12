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Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину

12 июня 2018 16:38
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Новости Беларуси. Беларусь направила очередной гуманитарный груз в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-1

12 июня в 8 утра автомобильная колонна МЧС пересекла государственную границу в международном пункте пропуска Новая Гута. В четырех грузовиках порядка 80 тонн груза – это продукты, гигиенические средства, мебель и холодильники для школ и больниц, находящихся по обе стороны линии разграничения.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-4

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-6

Александр Добриян, СТВ:
Это уже второй гуманитарный конвой из Беларуси для жителей восточной Украины. Первый отправился в соседнюю страну ровно год назад, в июне 2017.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-9

Одно из главных отличий нынешней помощи в ее объемах: по массе груз стал в два раза больше. В фурах продукты питания и средства гигиены – всего около двух тысяч индивидуальных наборов. Два грузовика везут парты, стулья, шкафы и холодильники для школьников Луганской и Донецкой областей. 

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-12

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-14

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Следующая точка остановки миссия международного комитета Красного Креста в Киеве, затем в Харьков, потом мы разделимся на две группы. Одна проследует в Северодонецк, другая в Краматорск.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-17

Как и год назад часть белорусской гуманитарной помощи будут распределять среди пострадавшего населения Украины сотрудники Международного комитета Красного Креста. Однако вторая часть груза в этот раз отправится непосредственно в районы назначения.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-20

Беларусь направила 80 тонн гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска

Впервые идея гуманитарной помощи Украине прозвучала 26 апреля 2017 года на встрече Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Глава Беларуси пообещал, что белорусский народ окажет гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне военного конфликта. 

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-23

От границы Беларуси до Северодонецка почти 900 километров. Это расстояние со всеми остановками по маршруту. Колонна должна пройти за двое суток.

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-26

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-28

Продукты, мебель и холодильники для школ и больниц: второй гуманитарный конвой из Беларуси направили в Украину-30

# Беларусь-Украина # Александр Худолеев # Фотофакт

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