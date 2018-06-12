Александр Лукашенко: «Всё готово к проведению ВГС»

Новости Беларуси. Беларусь готовится к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что он пройдет в Минске в конце июня. Повестку предстоящей встречи 12 июня обсудили во Дворце Независимости Александр Лукашенко и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Ожидается, что в белорусской столице стороны обсудят нынешнее положение дел и планы на предстоящую работу в рамках союза Беларуси и России. В целом, для проведения встречи всё готово. Высший госсовет – главный руководящий орган Союзного государства. ВГС утверждает бюджет и принимает решения по важнейшим вопросам развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Буквально через несколько дней, 19-го, состоится заседание Высшего госсовета в Минске. Мы обсуждали вскользь эту тему в Китае, возвращаясь с Путиным, мы констатировали тот факт, что все готово к проведению ВГС. Давайте еще раз посмотрим на повестку дня. Возможно, какие-то есть вопросы, связанные с той повесткой дня, которую мы рассматриваем не в плане того, согласованы-не согласованы эти вопросы. Возможно, в процессе обсуждения, согласования повестки возникали какие-то проблемы. Я просто хочу быть в курсе дела. И, может быть, появились предложения по ее дополнению, появление новых вопросов к обсуждению. Все, что связано с Высшим государственным советом.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Действительно, повестка дня сформулирована и подготовлена. Помимо повестки дня есть некоторые вопросы, которые, возможно, потребуют вашего внимания и Владимира Владимировича с тем, чтобы обсудить их в ходе двусторонних встреч или в каком-то ином формате.