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Александр Лукашенко обсудил с Григорием Рапотой повестку предстоящего заседания ВГС

12 июня 2018 10:42
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Новости Беларуси. Беларусь готовится к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обсудил с Григорием Рапотой повестку предстоящего заседания ВГС-1

Планируется, что он пройдет в Минске в конце июня. Повестку предстоящей встречи 12 июня обсудили во Дворце Независимости Александр Лукашенко и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Александр Лукашенко обсудил с Григорием Рапотой повестку предстоящего заседания ВГС-4

В белорусской столице стороны обсудят нынешнее положение дел и планы на предстоящую работу в рамках союза Беларуси и России. Как ожидается, на встрече подпишут документ о приоритетах развития Союзного государства на ближайшие несколько лет. Отношения Беларуси и России носят стратегический характер как в политическом, так и экономическом плане.

# Союзное государство # Фотофакт

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