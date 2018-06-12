Александр Лукашенко обсудил с Григорием Рапотой повестку предстоящего заседания ВГС

Планируется, что он пройдет в Минске в конце июня. Повестку предстоящей встречи 12 июня обсудили во Дворце Независимости Александр Лукашенко и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В белорусской столице стороны обсудят нынешнее положение дел и планы на предстоящую работу в рамках союза Беларуси и России. Как ожидается, на встрече подпишут документ о приоритетах развития Союзного государства на ближайшие несколько лет. Отношения Беларуси и России носят стратегический характер как в политическом, так и экономическом плане.