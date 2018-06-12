Президент Республики Беларусь поздравил Владимира Путина с Днём России

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента России Владимира Путина и народ этой страны с национальным праздником – Днем России.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

«Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах», – говорится в поздравлении.

12 июня в Российской Федерации отмечают один из самых молодых государственных праздников (читать далее).

Белорусский лидер отметил, что проводимый руководством России стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку граждан.

«Убежден, что совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества», – подчеркнул Глава государства.

Поздравительные послания от Президента Беларуси также направлены председателю Правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председателю Государственной думы Вячеславу Володину.