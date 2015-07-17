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17 июля о текущем состоянии дел на «Мотовело» доложил Александру Лукашенко председатель Мингорисполкома Андрей Шорец

17 июля 2015 13:37
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Новости Беларуси. Ситуация на «Мотовело» исправляется. 17 июля о текущем состоянии дел на предприятии президенту доложил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. На встрече присутствовал и глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Напомним, что недавно завод возглавил новый гендиректор — Николай Ладутько.

В настоящий момент прорабатываются антикризисные решения по дальнейшей работе «Мотовело».

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
На сегодняшний день мы уже видим, что та ситуация, которая там складывается, в том числе и экономическая, она далека от идеальной. И при первом приближении мы видим, что даже те запасные части, которые поставлялись на завод напрямую с китайских заводов, они по отдельным позициями на 40-60% дороже, чем аналогичные, по отдельным позициям даже есть и в 4 раза. То есть говорить о конкурентоспособности минских велосипедов не приходилось. Поэтому глава государства еще раз акцентировал внимание на наведение порядка, чтобы эта марка, этот бренд остался в Республике Беларусь. Поставлены конкретные задачи по улучшению работы предприятия.

# Предприятия Беларуси # Андрей Шорец

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