Президенты Беларуси, России и Казахстана обсудили вопросы создания Евразийского экономического союза и ситуацию в Украине

Новости Беларуси. Создание Евразийского экономического союза должно базироваться на полномасштабном Таможенном союзе без изъятий. Об этом глава белорусского государства заявил 5 марта на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно прошло в официальной резиденции президента России. Участие в форуме приняли главы трех стран: Александр Лукашенко, Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Стороны подтвердили намерение подписать договор о создании Евразийского экономического союза не позднее мая этого года.

Борт белорусского лидера прибыл в Россию в первой половине дня. Переговоры Александра Лукашенко, Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева были запланированы после обеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуть больше двух месяцев назад президенты таможенной тройки встречались в Кремле. Тогда определились во вопросам и срокам формирования Евразийского экономического союза. Лидеры условились встретится в марте — своим договоренностям главы государств верны. Эта встреча проходит в резиденции российского президента Ново-Огорево.

Беларусь, Россия и Казахстан сейчас на пути сближения в экономике и торговле. По плану, общий Евразийский экономический союз должен заработать с 1 января 2015 года.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как меня информировали, в подготовке документа удалось продвинуться вперед. Но отдельные его аспекты все же требуют решения на нашем уровне, о чем я только что сказал. Надеюсь, что в ходе сегодняшней встречи нам удастся найти взаимоприемлемые решения, чтобы подписать договор в согласованные сроки. Мы еще и не можем повторить тот печальный опыт, который характерен был для нас в рамках СНГ. Мы очень много говорили об СНГ - говорили, говорили и заговорили. Люди ждали от нас нормальных шагов по формированию в рамках СНГ нормальных отношений и союза - не получилось. И у людей очень большая настороженность, чтобы это не произошло и с нашим Таможенным союзом, Единым экономическим пространством. Поэтому у нас просто нет выбора, у нас нет выхода - мы должны в заявленные сроки подготовить договор и в заявленные сроки подписать. В противном случае, нас люди не поймут.

Между странами таможенной тройки идет большой переговорный процесс. Эксперты работают над Договором объединения уже больше года. В мае он должен лечь на подпись президентам. Этот разговор на высшем уровне ускорит работу специалистов над проектом документа. Позиция Беларуси в вопросах интеграции известна.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В нашем интеграционном процессе мы должны выйти на конкретные результаты. Таким результатом является завершение создания Таможенного союза без каких-либо ограничений и изъятий. В этом вопросе стороны продвинулись дальше всего. Фактически, остались изъятия лишь по некоторым, однако весьма чувствительным, товарам, включая алкоголь, табак, лекарства, нефть, газ. И нам необходимо принять по ним принципиальные решения. Однако появились подходы, когда отмену изъятий по товарам, начали увязывать с отменой изъятий по услугам капиталов и рабочей силы. Наша принципиальная позиция - создание Евразийского экономического союза должно базироваться на полномасштабном Таможенном союзе без изъятий, в том числе без пошлин, количественных ограничений или чего-то другого. Свобода движения товаров должна стать примером для решения задачи по реализации остальных трех свобод. Без этого будущий экономический союз лишится прочного фундамента.

Если с институциональной частью Договора, где прописан статус союза и его рамки, более менее определились, то сейчас бурно обсуждается часть функциональная. Та, где прописывают механизмы экономического взаимодействия.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Идет работа. Хотя эта работа активизировалась, однако готовность проекта оценивается экспертами все теми же, примерно, 70-80%, о которых были проинформированы на нашей прошлой встрече. Сближение по наиболее чувствительным позициям для каждой из сторон практически не произошло. В том числе по формированию общего энергетического рынка, либерализации автомобильного транспортного рынка, доступу к газотранспортной системе, правилам субсидирования сельского хозяйства. Стороны постоянно выдвигают новые предложения, которые могут размыть уже имеющиеся договоренности. Поэтому предлагаю в нашей дальнейшей работе по проекту Договора руководствоваться следующим подходом: совершенствовать нормативно-правовую базу ЕЭП при согласии с предлагаемыми изменениями всех трех сторон. Если же кто-то против, то включать в проект Договора нормы соглашений ЕЭП в их неизменном состоянии, которые есть сегодня, чтобы не допустить отхода, отката назад. Потому что по некоторым позициям эксперты нам говорят о том, что это уже происходит, при обсуждении. В противном случае мы рискуем неоправданно затянуть процесс подготовки Договора и, соответственно, начало работы Евразийского экономического союза. Вот два принципиально важных момента, на наш взгляд, по которым мы должны принять решения и более активно двигаться в направлении создания нашей системы - экономической системы, экономического союза. И, будем откровенно говорить, события в мире нас очень активно подталкивают к тому, чтобы этот процесс ускорять. Нам, наверное, меньше надо посматривать по сторонам, а заниматься своими делами, своими государствами, тогда нас и уважать будут, ценить будут.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Я думаю, что, концептуально, можно согласиться со всем. Надо просто понять, что мы понимаем под некоторыми терминами. Но безусловным является наша договоренность о том, что мы не можем принимать никаких решений кроме как консенсусом.

По высказываниям глав государств стало понятно, что стороны намерены не затягивать процесс и готовы подписать Договор о Евразийском экономическом союзе как и намечено — в мае. Поэтому скорее всего встреча в таком формате как сегодня пройдет еще и в апреле. Президент Казахстана предложил ставить во главу угла экономические интересы.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

К разногласиям подходить постепенно и снимать их. Успеем. Снимем какие-то вопросы, найдем консенсусы, взаимными уступками догоним. Куда нам торопится? Европейский союз создавался 40 лет, а мы только когда начали - 5 лет назад, 4 года? Мы уже продвинулись очень много. Я предлагаю идти именно по этому пути.

Несмотря на замедление мировой экономики, таможенная тройка справляется. Товарооборот между странами незначительно, но увеличился. Его оценивают в 64 миллиарда долларов.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Ключевой экономический партнер Таможенного союза - Украина. Нас объединяют тесные промышленные и торговые связи. Украинцы входят в зону свободной торговли СНГ. Экстраординарная ситуация, сложившаяся в Украине, вызывает серьезные беспокойства. Украинская экономика находится в тяжелом, если не сказать тяжелейшем, кризисе. Возможны негативные последствия для рынка Таможенного союза. Поэтому нужно вместе подумать над тем, чтобы предпринять меры в целях защиты наших производителей и экспортеров, а также проработать параметры дальнейшего взаимодействия с Украиной. Безусловно, нам нужно сделать все, чтобы помочь нашим партнерам выйти из той сложной ситуации, в которой они сегодня находятся.

Евразийский интеграционный проект интересен и другим странам. Подключиться к нему готовы Армения и Кыргызстан. Стало известно, что уже планируют начать подготовку документа о присоединении Армении к будущему Евразийскому экономическому союзу. Экспертам предстоит и масса работы по подготовке соглашений о свободной торговле. С таким предложениями обратились к государствам таможенной тройки Норвегия, Швейцария, Вьетнам, Индия, Чили, Перу и другие страны.