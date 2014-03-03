Белорусские строители возведут дома для пострадавших от паводка в Амурской области

Новости Беларуси. Беларусь возведет дома для пострадавших от паводка в Амурской области.

Наши строители уже приехали в этот российский регион, сейчас они работают с документацией, определяются с ценой и выбором стройплощадки.

В целом речь идет о 65 готовых деревянных домах, которые останется лишь собрать на месте. На возведение одного такого дома от начала до установки крыши понадобится всего пять дней.

Ранее губернатор Приамурья сообщал, что масштабное строительство жилья для пострадавших от сильнейшего паводка начнется 12 марта. К этому времени в области должна быть закончена вся подготовительная работа, а все проекты будущих домов обязательно согласованы с пострадавшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.