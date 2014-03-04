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США приостанавливает торговый диалог и военные контакты с Россией из-за событий в Украине

04 марта 2014 08:18
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Новости Украины. Украина продолжает погружаться в политический хаос. На юге и востоке страны продолжаются протесты. В них участвуют те, кто не готов принять скоропостижные изменения в государстве. Также манифестанты  отстаивают свое право на участие в судьбе страны и своих регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

События в Украине проходят под пристальным вниманием мировых лидеров. Накануне поздно ночью в США прошло совещание между Бараком Обамой и его советниками по национальной безопасности. Естественно, за океаном обсуждали события в Украине и около нее. В результате американские политики решили приостановить торговый диалог с Россией, а также прервать военные контакты с РФ.

Не остался в стороне и Европейский союз. Внеочередной саммит глав государств и правительств ЕС назначен на 6 марта.  Евробюрократы на сей раз постараются решить, как разрядить ситуацию в Украине.

# Майдан в Киеве

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