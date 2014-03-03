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Банки в Украине ввели ограничения на снятие наличных. Зачастую в банкоматах просто нет денег

03 марта 2014 07:55
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Новости Украины. В Украине усилены меры безопасности. Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов сообщил о создании военно-морских сил автономии.

Между тем, со 2 марта внутренние войска МВД Украины переведены на усиленный режим. Под особой охраной атомные станции и другие особо важные объекты.

Воздушное пространство страны для негражданской авиации закрыто. Аэропорты работают в штатном режиме, однако их охрана также усилена.

Серьёзный ущерб нанесён и экономике страны. Многие банки в Украине ввели ограничения на снятие наличных. Но зачастую в банкоматах просто нет денег. Гривна за время беспорядков обесценилась на 20%.

3 марта министры иностранных дел Евросоюза проведут экстренное совещание по ситуации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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