Банки в Украине ввели ограничения на снятие наличных. Зачастую в банкоматах просто нет денег

Новости Украины. В Украине усилены меры безопасности. Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов сообщил о создании военно-морских сил автономии.

Между тем, со 2 марта внутренние войска МВД Украины переведены на усиленный режим. Под особой охраной атомные станции и другие особо важные объекты.

Воздушное пространство страны для негражданской авиации закрыто. Аэропорты работают в штатном режиме, однако их охрана также усилена.

Серьёзный ущерб нанесён и экономике страны. Многие банки в Украине ввели ограничения на снятие наличных. Но зачастую в банкоматах просто нет денег. Гривна за время беспорядков обесценилась на 20%.

3 марта министры иностранных дел Евросоюза проведут экстренное совещание по ситуации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.