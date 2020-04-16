Шпаковский о визите миссии ВОЗ: «Те, кто нас сейчас критикует, например, Литовская Республика. Пусть они приедут к вам и дадут своё заключение»

Александр Шпаковский, политический аналитик:

Касаемо практики с приглашением Всемирной организации здравоохранения – на мой взгляд, очень правильное было решение. И действительно, те, кто нас сейчас критикует – некоторые государства, даже, например, Литовская Республика. Вот вы возьмите и так же сделайте. Пусть они приедут к вам, оценят, посетят больницы, посетят места концентрации людей, больных коронавирусной инфекцией и дадут своё заключение.

По нам они уже это заключение дали. Как мы знаем, были выявлены многочисленные плюсы, были указаны некоторые недостатки – что надо подкорректировать, в их понимании. И тем не менее, в общем, это заключение – все его могут почитать – оно было положительным.

Мы, как общество, в какой-то части нас касающейся, а вы – как медики, с этой угрозой справляетесь. За что, собственно, врачам и спасибо.