Шпаковский о визите миссии ВОЗ: «Те, кто нас сейчас критикует, например, Литовская Республика. Пусть они приедут к вам и дадут своё заключение»

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
О ситуации с коронавирусом: «Все, кто сеют панику, хотят создать себе дополнительные очки, пиар, а может быть, и заработать»
Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».
О ситуации с коронавирусом: «Все, кто сеют панику, хотят создать себе дополнительные очки, пиар, а может быть, и заработать»
Александр Шпаковский, политический аналитик:
Касаемо практики с приглашением Всемирной организации здравоохранения – на мой взгляд, очень правильное было решение. И действительно, те, кто нас сейчас критикует – некоторые государства, даже, например, Литовская Республика. Вот вы возьмите и так же сделайте. Пусть они приедут к вам, оценят, посетят больницы, посетят места концентрации людей, больных коронавирусной инфекцией и дадут своё заключение.
По нам они уже это заключение дали. Как мы знаем, были выявлены многочисленные плюсы, были указаны некоторые недостатки – что надо подкорректировать, в их понимании. И тем не менее, в общем, это заключение – все его могут почитать – оно было положительным.
Мы, как общество, в какой-то части нас касающейся, а вы – как медики, с этой угрозой справляетесь. За что, собственно, врачам и спасибо.