Президент Сербии благодарен Александру Лукашенко за «помощь в организации совместных предприятий»

Новости Беларуси. Белорусско-сербское сотрудничество становится более полновесным и результативным. Об этом заявил Александр Лукашенко в Белграде по итогам встречи с президентом страны Томиславом Николичем. Белорусский президент подчеркнул, что Беларусь готова сделать максимум в отношениях с Сербией.

По итогам встречи подписан пакет из 8 документов. Согласно договоренностям Беларусь и Сербия намерены только углублять сотрудничество в разных сферах. Потенциал видят в энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, науке, образовании и туризме. Президенты назвали прошедшие переговоры эффективными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У входа в дворец «Сербия» — десятки телекамер и журналистов. Интерес местной прессы к визиту делегации из Минска не случаен. Здесь помнят, как в 1999 году, когда небо, над тогда еще Югославией, штурмовали самолеты НАТО, белорусский лидер, несмотря на угрозу, прилетел в Белград и выразил поддержку жителям республики. Александр Лукашенко балканскую страну посещает уже четвертый раз. С нынешним президентом Сербии Томиславом Николичем встречались и в Минске чуть больше года назад.

Фишка официальной церемонии — Сербская Гвардия, именно это подразделение выполняет функции роты почетного караула. Формирование имеет почти двухвековую историю. В строю даже женщины. В исполнении гвардейского оркестра 12 июня звучал и белорусский гимн.

Приветствие делегаций — и уже скоро руководители самых разных ведомств двух стран вместе сядут за стол переговоров. А пока президенты скрываются за закрытыми дверями. Для прессы — лишь пару минут протокольной съемки. Тет-а-тет лидеры двух стран будут общаться около получаса.

По мнению экспертов, точкой отсчета для выхода отношений Беларуси и Сербии на новый уровень стало подписанное в 2009 соглашение о свободной торговле между странами. С тех пор товарооборот вырос почти в 4 раза. Сейчас эта цифра приблизилась к 200 миллионам долларов. С 36 места в белорусском экспорте Сербия поднялась на 26. Тем не менее, потенциал далеко не исчерпан. Планка на ближайшие годы — товарооборот в полмиллиарда долларов. Как его достичь — прописано в дорожной карте по развитию сотрудничества. Кроме того, экономические преимущества очевидны: Беларусь — выход на торговое пространство Евразийского экономического союза, Сербия — окно на рынок ЕС. Присоединиться к Европейскому союзу балканская страна планирует в 2020 году.

Александр Лукашенко:

Накануне своего визита сюда я просто поинтересовался, какова реакция соседей, европейского сообщества, США. Какая их реакция на мой визит в Сербию? Я давно снял розовые очки, но теме не менее меня поразила и удивила их позиция. Они готовы были сделать все, чтобы сорвать это визит или сделать его абсолютно незаметным в Сербии. А зачем? Мы едем к вам как люди доброй воли, хотим помочь, насколько можем сегодня для наших братьев. И что, если в результате этого визита Сербия станет немножечко крепче, может быть, богаче? Почему против этого выступать? Встает вопрос, какие цели преследуют западные ваши партнеры? Они что, хотят ослабить еще больше Сербию? Хотите блага - чего препятствуете? Мы приехали не против кого-то, а чтобы сделать максимум в наших двусторонних отношениях, но не во вред нашим и вашим соседям! Господин Президент, если мы сами не решим свои проблемы, больших помощников и сторонников искать не следует.

Дипотношениям двух стран — 2 десятка лет. По улицам сербской столицы колесят троллейбусы минского производства. А вот автобусы МАЗ собирают на совместном предприятии в Крагуевце — на родине Томислова Николича. Приличная статья экспорта в балканскую страну — сжиженный газ и нефтепродукты. Всего на сербском рынке работают около 20 дилеров, представляющих интересы трех десятков белорусских компаний. Важнейшее направление взаимодействия двух стран — сельское хозяйство. Эта отрасль как и в Беларуси, так и в Сербии — занимает значительную долю в экономике.

Ольга Макей, СТВ:

Воеводина — самый важный сельскохозяйственный регион в Сербии: 70% пахотных земель сконцентрированы именно здесь. А эти плодородные почвы для выращивания кукурузы входят в тройку лучших в мире. Больше половины тракторов работающих на этих полях — под брендом Белорус.

Воеводина – крупнейший сельскохозяйственный регион страны, где проживают 2,5 миллиона человек. Здесь же и второй по величине город Сербии – Нови Сад. А вот новые рабочие места здесь появились и благодаря белорусам. В городе находится сборочное производство одноименной техники. Директор совместного предприятия объясняет, ежегодно с этих конвейеров сходит около полутысячи единиц. А белорусские тракторы – занимают больше половины сербского рынка. О том, что технику Минского завода здесь знают давно, говорит вот этот экземпляр – модель 1964 года. Машине 50 лет, а до сих пор на ходу!

Драголюб Швоня, директор ОАО «Беларус-Агропанонка»:

Этот рынок мы практически забираем последние 10 лет и такое место заняли, потому что имеем самый хороший сервис. В течение 24 часов наш сервис может решить вопрос. Детали в 2-3 раза дешевле, чем у конкурентов. Они покупают, не потому что красивее, а потому что экономия показывает, что наш трактор самый хороший на рынке Сербии.

Теперь на предприятии осваивают и сборку тракторов малой мощности. Такую технику ждут местные фермеры. В Сербии кстати, уборочная кампания уже началась. Правда, из за майских сюрпризов небесной канцелярии веса в каравае аграрии могут не досчитаться — пострадала значительная часть угодий. В Министерстве сельского хозяйства не скрывают, опыт белорусских специалистов придется кстати и на балканской земле.

Глигорие Веселинович, начальник сектора международного сотрудничества Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Республики Сербия:

Сотрубничество Беларуси и Сербии в области сельского хозяйства интенсивно развивается. Нам интересен ваш опыт в животноводстве, семеноводстве и генетике. Тем более, что Беларусь и Сербия схожи по географическому положению, поэтому нам интересно участвовать в совместных научных разработках.

Белорусская делегация вернется домой с увесистым портфелем договоренностей. Подписано 8 международных документов. Теперь помимо производства автобусов в городе Крагуевац будут собирать и грузовики с газовыми двигателями. А совместное предприятие в городе Нови Сад сможет выпускать тракторы малой мощности. Самый важный документ — совместное заявление президентов Беларуси и Сербии. В нем в частности говорится, что приоритет двух стран - развитие производственной кооперации и активное сотрудничество на международной арене — в следующем году Сербия председатель в ОБСЕ. Александр Лукашенко и Томислав Николич по завершению переговоров пообщались с прессой. Стороны признали, сотрудничество становится более результативным, а Минск и Белград продолжают строить открытые и дружественные отношения.

Александр Лукашенко:

Мы приехали к вам как друзья, как ваши братья. Вы знаете ситуацию в нашей стране, вокруг нас, в Сербии. Вокруг еще бушует мировой кризис. Но войны и кризисы заканчиваются и надо к этому готовиться. Наши сегодняшние переговоры были устремлены в будущее. Мы договорились о главном: и в Евразийском союзе, Беларуси, России, Украине и других государствах, и в Сербии, на Балканах, мы будем работать вместе и получать выгоду. Мы готовы к созданию в интересах Беларуси и России здесь совместных предприятий, на которых будут работать сербы, несколько наших специалистов, чтобы произвести продукцию и торговать вместе на рынках третьих стран.

Томислав Николич, президент Сербии:

Президент Беларуси — большой друг сербского народа. Когда Сербия была в беде, Александр Лукашенко приехал первым. Я благодарю вас и за помощь во время наводнения весной этого года. Мы это очень ценим. Ваш нынешний визит, безусловно, придаст импульс развитию экономических отношений. Наша промышленность долгое время находилась в застое, после массовой приватизации страна потеряла очень много промышленных объектов. А вы сохранили свою экономику. И помощь в организации совместных предприятий с возможностью торговли на рынки третьих стран очень важна для нас.

Зарубежные визиты — отличная площадка для переговоров. Президент Беларуси 12 июня пообщался с руководством Народной Скупщины Сербии — так называется парламент страны. И еще одна встреча в Белграде — Александра Лукашенко принимает Патриарх сербский Иериней. Между православными церквями двух стран тесные отношения. Студенты из местной епархии проходили обучение в Жировичах, а белорусские церковные хоры посещали Сербию. 12 июня Александру Лукашенко вручили высшую награду Сербскй Православной церкви — орден Святого Саввы первой степени.

Александр Лукашенко:

Владыка, Вы должны быть убеждены — мы никогда не подведем вас и ваш народ. Насколько мы можем, мы всегда подставим свое плечо.

Встреча с сербским патриархом словно подчеркивает — в отношениях двух стран важны не только политика и экономика, но и дружба между народами. Около 10 пар городов двух стран являются побратимыми. Такое же партнерство теперь свяжет Минск и Белград. Кстати, у сербских студентов, как и у белорусских период экзаменов. В белградском университете — крупнейшем в стране изучают и белорусский язык.