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14 июня в Афганистане прошел второй тур президентских выборов

14 июня 2014 14:04
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Новости Афганистана. В Афганистане прошел второй тур президентских выборов. Голосование уже завершилось. В целом выборы прошли без нарушений. Наблюдатели отметили высокую явку избирателей. Местные жители, несмотря на угрозы талибов сорвать выборы, выстраивались в очереди, чтобы проголосовать.

Во второй тур вышли всего два претендента. Это экс-глава МИДа Абдулла-Абдулла и бывший министр финансов Ашфар Гани.

Предварительные итоги голосования будут известны только через несколько дней. Однако аналитики говорят, что скорее всего победу на выборах одержит бывший министр иностранных дел. В первом туре он набрал около 45% голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы

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