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Систему ЖКХ Минска реорганизуют: почти 600 человек сократят и уберут ненужные должности

13 июня 2014 17:32
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Новости Беларуси. Систему ЖКХ Минска реорганизуют. Почти 600 человек сократят, в том числе и управленцев, и уберут ненужные должности. Так, из штатных расписаний исключат должность «оператор ЭВМ», объединят юридический отдел и отдел организационно-кадровой и правовой работы.

Под сокращение при реорганизации системы ЖКХ Минска подпадут заместители главного инженера и бухгалтеры-ревизоры.

Специалисты надеются, что такая реформа в корне улучшит качество работы всей системы ЖКХ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрия Янчик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
В ЖРЭО, ЖЭСах еще сохранились операторы электронно-вычислительных машин, которые набирают тексты. Поэтому эти должности будут устранены. Это более 200 человек и более 11 млрд рублей экономии в год.

# Государственная политика # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # Дмитрия Янчик

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