Эксперты ожидают снижения стоимости шенгенских виз для белорусов

Новости Беларуси. 12 июня в Минске проходят консультации об упрощении визовых формальностей между ЕС и Беларусью. Подобное соглашение Европейским Союзом уже подписано со всеми странами «Восточного партнерства» и Россией. Беларусь же пока единственная в европейской программе сотрудничества, где за шенгенскую визу вместо 35 евро платят 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые о том, что Беларусь готова начать переговоры с об упрощении визового режима, заявил Владимир Макей в ноябре 2013 года на саммите в Вильнюсе. Стоит отметить, что уже 13 июня в МИДе пройдут аналогичные консультации экспертов по проекту соглашения между ЕС и Беларуси о реадмиссии.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Варта адзначыць, што прапановы беларускага боку ўвабралі ў сябе большасць прагрэсіўных падыходаў, выкарыстаных не толькі пры распрацоўцы аналагічных пагадненняў ЕС з краінамі Усходняга партнёрства, але і ў цэлым пры лібералізацыі візавай палітыкі Еўрапейскага саюза.