Новости Беларуси. Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, а также интеграционного взаимодействия. Основной акцент президенты сделали на важности активизации работы с общественностью по интеграционной тематике. Александр Лукашенко и Владимир Путин подчеркнули необходимость усиления популяризации идеи единства трех славянских народов Беларуси, России и Украины.

Президент России проинформировал Александра Лукашенко о своем участии в саммите "Большой восьмерки" в Северной Ирландии. Глава белорусского государства в свою очередь рассказал российскому коллеге об итогах состоявшихся накануне переговоров в Киеве и достигнутых договоренностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.