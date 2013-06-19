Прямой эфир

Президент России проинформировал Александра Лукашенко о своем участии в саммите «Большой восьмерки»

19 июня 2013 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили текущие вопросы двусторонних отношений, а также интеграционного взаимодействия. Основной акцент президенты сделали на важности активизации работы с общественностью по интеграционной тематике. Александр Лукашенко и Владимир Путин подчеркнули необходимость усиления популяризации идеи единства трех славянских народов Беларуси, России и Украины.     

Президент России проинформировал Александра Лукашенко о своем участии в саммите "Большой восьмерки" в Северной Ирландии. Глава белорусского государства в свою очередь рассказал российскому коллеге об итогах состоявшихся накануне переговоров в Киеве и достигнутых договоренностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко встретился с Виктором Януковичем в Киеве
18 июня 2013 16:48

Александр Лукашенко встретился с Виктором Януковичем в Киеве

Беларусь и Индонезия: ровно 20 лет плодотворного сотрудничества
18 июня 2013 11:33

Беларусь и Индонезия: ровно 20 лет плодотворного сотрудничества

Александр Лукашенко: В двусторонней торговле Беларуси и Сибири следует увеличить долю высокотехнологичной и наукоемкой продукции
17 июня 2013 13:10

Александр Лукашенко: В двусторонней торговле Беларуси и Сибири следует увеличить долю высокотехнологичной и наукоемкой продукции