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Беларусь и Индонезия: ровно 20 лет плодотворного сотрудничества

18 июня 2013 11:33
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Новости Беларуси. Беларусь и Индонезия: два десятилетия плодотворного сотрудничества. Сегодня ровно 20 лет с момента установления между странами дипломатических отношений.

С этой знаменательной датой индонезийского коллегу Сусило Бамбанга Юдойоно от имени народа и себя лично поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил надежду, что твердая основа двустороннего партнерства, заложенная во время переговоров в ходе его первого визита в Индонезию в марте этого года, станет импульсом для дальнейшей успешной реализации потенциала белоруско-индонезийских связей.

Необходимую динамику приобрели контакты на высшем и высоком уровнях, наблюдается уверенный рост торгово-экономического взаимодействия.

Индонезия — четвертая по численности населения страна мира, куда наша республика поставляет калийные удобрения, шинную продукцию и карьерную технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Индонезия

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