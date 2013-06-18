Александр Лукашенко встретился с Виктором Януковичем в Киеве

Новости Украины. Беларусь и Украина намерены полнее использовать потенциал сотрудничества, активизируя диалог в разных направлениях. Об этом шла речь на встрече президентов двух стран в Киеве. Переговоры Александра Лукашенко и Виктора Януковича были продолжительными и плодотворными. Во многом благодаря личной дружбе президентов. Главный тезис встречи в Киеве – готовность решить все проблемные вопросы в отношениях двух стран. Так, решен один из главных – демаркация границы. Также стороны обсудили взаимодействие в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Александр Лукашенко и Виктор Янукович встречаются часто, но все как-то на стороне. Меньше месяца назад виделись в Астане, а вот официальных визитов столицы обоих государств не принимали уже около трех лет.

Теплые объятия под стать погоде у южных соседей. И президенты сразу что-то обсуждают. Вопросов накопилось немало.

Государственные гимны, сводный полк, в том числе и моряки, – все в лучших традициях местного церемониала. Роту почетного караула президент Беларуси неожиданно для всех приветствует на украинском.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вітаємо воїнів.

У резиденции – десятки теле- и фотокамер. Только украинских журналистов на мероприятие аккредитовалось без малого сотня. Значит к встрече большой интерес. Но в присутствии репортеров – всего пару слов. Один на один президенты будут общаться около часа. Главный тезис – готовность решить все проблемные вопросы в отношениях двух стран.

Виктор Янукович, президент Украины:

У нас накопилось много вопросов в двусторонних отношениях, которые нам с вами необходимо обсудить. Принят формат отношений Украины с Таможенным союзом. Нам тоже нужно обсудить роль Украины.

Александр Лукашенко:

Действительно, Вы правы, накопился ряд вопросов, и мы не можем сегодня не удовлетворить требования наших людей с украинской и белорусской сторон. Мы обязаны принять решения по всем этим вопросам. Мы, белорусская сторона, к этому готовы, и я Вам об этом заявляю. Если сегодня украинские эксперты, специалисты и Вы примете аналогичные решения, мы снимем все вопросы на сегодняшний день в наших отношениях.

Что касается Таможенного союза, Единого экономического пространства, которое сформировано тремя государствами, Вы знаете мое отношение к этому, и оно аналогично с позицией России и Казахстана – мы очень хотели бы, чтобы Украина не просто сотрудничала, а была рядом с нами в Едином экономическом пространстве. Это будет мощнейшее объединение. Я думаю, что с таким объединением будет считаться весь мир. Это наша общая позиция

Минск – Киев. Сегодня этот мост сотрудничества эксперты, выражаясь официальной терминологией, называют стратегическим. Это не удивительно. Среди стран СНГ Беларусь для Украины – второй торговый партнер. Опережает лишь Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика. Украина по объемам товарооборота – на третьем месте среди направлений белорусского экспорта. И цифра торговли с каждый годом набирает все больший вес. С 2009 года этот показатель вырос почти втрое. За 2012 год – около 8 миллиардов долларов. Рекорд, констатируют эксперты, но не предел.

Виктор Янукович:

Тот значительный потенциал используется не в полной мере. Есть резервы, и, имея такие хорошие отношения, конечно, мы должны иметь и перспективу.

Конечно, стремление Республики Беларусь стать полноправным членом ВТО мы приветствуем. Мы заинтересованы в том, чтобы вы как можно быстрее стали членами ВТО.

Промышленность – одно из главных направлений сотрудничества. Более сотни белорусских компаний на территории Украины имеют свои представительства, работают 4 совместных производства. В Беларуси две страны, объединив усилия, уже выпускают пассажирские вагоны и оборудование для молочных ферм.

Кстати, сельскохозяйственный опыт – тоже в сфере украинского интереса. Сейчас южные соседи взялись за то, что в Беларуси давно реализовали, – это модернизация агропромышленного комплекса. Парк техники местных фермеров требует обновления. По подсчетам аграриев, из-за нехватки комбайнов и тракторов на полях страны ежегодно теряется урожай в половину белорусского каравая. Совместная сборка необходимых машин уже ведется, пора создавать дополнительные мощности.

Александр Лукашенко:

Показатель любого уровня – это товарооборот. 8 млрд долларов в 2012 году – это очень хороший объем. И у вас, и у нас работают совместные предприятия. Это хорошо, но этого, конечно, недостаточно. Мы полны решимости свой путь пройти, создавая большее количество с большим объемом производства совместных предприятий, с серьезной локализацией на украинской земле.

Вы приняли недавно беспрецедентную программу реанимации сельского хозяйства. Пройти этот путь надо. И мы будем кстати для Украины в реализации этой мощнейшей программы. И я не только тут рассчитываю, что мы будем продавать у вас продукцию сельхозмашиностроения. Мы готовы здесь создавать совместные предприятия вместе с вами, кого вы здесь определите с украинской стороной, для того, чтобы модернизация сельского хозяйства шла на основе современной техники. От этого тоже никуда не денешься. Мы готовы в этом участвовать.

Отдельное внимание – сотрудничеству в области атомной промышленности. Беларусь заинтересована в использовании опыта Украины, в том числе и в подготовке кадров для работы на АЭС.

Александр Лукашенко:

Мы занимаемся атомной энергетикой. Вы в курсе дела. У вас есть колоссальный опыт. Но, самое главное, у вас есть специалисты, у вас есть люди. Мы бы хотели, чтобы наши братья-украинцы помогли нам со специалистами, в их подготовке и так далее.

Промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, образование. Эти сферы сотрудничества скорее из разряда привычных. Развивать будут и другие векторы, например, транспорт и логистику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко привел в пример проекты «Викинг» и «Зубр», где объемы перевозки грузов за 2012 год увеличились в 4 раза. В качестве товарных маршрутов следует использовать и возможности речного флота. Кстати, в интересах украинских потребителей официальный Минск готов расширить экспортное кредитование белорусских товаров и создать хорошие условия для лизинга.

Встречи с украинскими коллегами 18 июня провели и члены белорусской делегации. В итоге стороны подписали сразу несколько двусторонних документов. Один из них – протокол об обмене ратификационными грамотами о госгранице.

Виктор Янукович:

Сегодня нами наконец поставлена точка в вопросе договорно-правового оформления украинско-белорусской границы. Подписанием протокола мы даем старт демаркации нашей совместной границы. Этот процесс особо важен, поскольку его скорейшее завершение поспособствует дальнейшему всестороннему развитию межрегионального приграничного взаимодействия.

Александр Лукашенко:

То, что сегодня состоялся знаковый, как мы его называем, визит по приглашению Президента Украины – это результат наших многочисленных встреч и консультаций по многим вопросам. Вы же видите, что решения приняты кардинальные.

И второе. Очень много сегодня говорится о Единой экономическом пространстве, президент сказал, Таможенном союзе и позиции Украины. Я еще раз хочу подчеркнуть: это общая наша позиция. И России, и Казахстана. Мы очень хотели бы видеть Украину в Едином экономическом пространстве и Евразийском союзе. Да, Украина должна пройти определенный путь. Определенное время потребуется, чтобы изучить то, что мы уже там наработали, приняли, для того, чтобы глубже понимать те процессы, которые происходят. Я думаю, Украина в ближайшем будущем определится в отношении Евразийского союза более конкретно.

Что касается ЕС, ЕЭП, я бы предложил средствам массовой информации, в том числе, не нагнетать здесь обстановку. То, что Украина сегодня ведет переговоры с ЕС, в этом нет ничего чрезвычайного. Сегодня Российская Федерация ведет переговоры с Евросоюзом о новом соглашении. Сегодня Казахстан ведет такие переговоры (о новом соглашении с Европейским союзом). И ведет Украина эти переговоры.

Единственное, мы только хотели бы, чтобы Украина не подписала с другими организациями такой договор, который бы закрыл ей путь, движение в направлении Единого экономического пространства и будущего Экономического союза, о котором мы ведем речь.

Мы понимаем, что есть такая гигантская крупная страна, как Украина, которая давно определилась. Это суверенное, независимое государство, которое имеет право и будет выстраивать свои отношения в интересах только украинского народа, не мешая, конечно, соседям. Поэтому у нас нет никаких настороженностей в этом плане. Но мы хотели бы, чтобы Украина была нашей.

Таможенный союз, ЕЭП, будущий Евразийский экономический союз – эти объединения интересны официальному Киеву. Недавно на саммите в Минске был подписан меморандум о взаимодействии Украины с Евразийской экономической комиссией – это регулирующий орган Таможенного союза и ЕЭП. Так что первый шаг на пути к интеграции уже сделан. И таможенная тройка (Беларусь, Россия, Казахстан) этот шаг поддерживают.

Беларусь и Украина считают необходимым повышать интенсивность отношений на уровне парламентов. Этот отмечено 18 июня на встрече в Киеве президента Александра Лукашенко и председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака.

Спикер украинского парламента отметил, что развитие белорусско-украинского сотрудничества и наполнение его практическим содержанием неразрывно связано с эффективным взаимодействием законодательных ветвей власти двух государств. Сейчас идет работа над организацией и проведением очередного заседания межпарламентской белорусско-украинской комиссии. Владимир Рыбак также обратил внимание на сотрудничество в рамках СНГ. Для Украины важен белорусский опыт председательства в содружества.