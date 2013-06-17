Александр Лукашенко: В двусторонней торговле Беларуси и Сибири следует увеличить долю высокотехнологичной и наукоемкой продукции

Новости Беларуси. В двусторонней торговле Беларуси и Сибири следует увеличить долю высокотехнологичной и наукоемкой продукции, а также больше задействовать сферу услуг. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктором Толоконским.

Этот регион занимает треть территории России. Здесь проживает около 20 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам 2012 года, товарооборот Беларуси с этим регионом достиг почти полутора миллиардов долларов. Грузовые автомобили, шины и сельзозтехника – традиционно основа белорусских поставок в Сибирь. Мы импортируем оттуда уголь, каучук и грузовые вагоны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Потенциал Сибири огромен. И те 1,5 млрд долларов товарооборота, которые мы сегодня имеем, – это, можно сказать, только начало. Мы по-прежнему готовы обеспечить потребности Сибири во всей той гамме продукции, которую мы сегодня производим. Однако, думаю, что нам следует увеличить во взаимной торговле долю высокотехнологичной, наукоемкой продукции. И больше задействовать сферу услуг.

Белорусские специалисты могли бы привлекаться к проектам в сфере строительства, разработки природных ресурсов, сельского, коммунального, лесного хозяйства. Мы готовы далее развивать производственную кооперацию с предприятиями Сибири как путем расширения номенклатуры товаров, выпускаемых на уже созданных совместных предприятиях, так и путем развития новых производств.

Виктор Толоконский, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе:

Президент России тоже постоянно обращает наше внимание на важность развития межрегионального сотрудничества, на то, чтобы мы были более интегрированы, в первую очередь, действительно, со странами, с которыми у нас традиционно развиты очень серьезные кооперационные отношения. Я хорошо помню еще и советский период, когда мы очень сильно были связаны кооперационными связями. И то, что удалось сделать, уже говорили, за последние 10-15 лет, – это очень серьезная динамика, серьезный прорыв.

О развитии двустороннего сотрудничества Беларуси и Сибири шла речь и в Правительстве. Среди предложений – создание совместной инжиниринговой компании или фонда, который выведет на новый уровень научно-техническое сотрудничество.

Утром делегация из Сибири возложила венок к обелиску на площади Победы в Минске. По традиции высокие гости, приезжающие в нашу страну, отдают дань памяти павшим воинам в Великой Отечественной. Красные гвоздики легли к вечному огню.

Программа визита делегации из Сибири в нашу страну насыщенная. Так, 17 июня пройдут переговоры в Правительстве. Гости также намерены посетить крупнейшие машиностроительные предприятия страны: «Амкодор» «МТЗ», «Минский автомобильный завод».

Встреча с Александром Лукашенко - первый пункт в сегодняшней программе дня делегации. В составе которой, помимо полпреда Президента России — представители руководства регионов, входящих в федеральный округ.

В разработке месторождений без серьезной техники не обойтись. Как, в прочем, в сельском и лесном хозяйстве. Поэтому поставки машин белорусской сборки — одна из ключевых составляющих товарооборота. Еще в актив нашего экспорта можно занести шины, сжиженный газ и молочную продукцию. В обратном направлении везем уголь, куачУк и грузовые вагоны.

Гости из России накануне успели побывать на «Минск-Арене» и агрокомбинате «Снов». Опыт работы в социальной и сельхозсфере очень ценный, и его надо перенимать, отметили делегаты.

Виктор Толоконский, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе:

Этот опыт нам интересен, мы обязательно по возвращении не только сделаем определенные поручения и поставим задачу по развитию сотрудничества кооперационных связей, но и обратим внимание на тот позитивный опыт, который есть во многих сферах.

В работе есть и сложности: экспорт белорусской техники в округ с начала года снизился, но это можно исправить. Вице-премьер Владимир Семашко выступил с конкретными схемами и предложениями: например, обновить Омский парк троллейбусов и трамваев. Также можно выгодно поставить технику для лесных хозяйств, помочь с продовольствием. Для этого лучше всего создавать совместные производства.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы готовы рассмотреть вопросы создания совместных предприятий у вас там по месту по переработке мяса, молока. У нас уже есть опыт, как это нужно делать.

Александр Лукашенко:

Значит, создаем в Бахрейне, только что попросили они: «Создайте нам такой, но на 100 тысяч, мы потом развезем продукты, но нам выгоднее крупные», чтобы сырье привезли в одни ворота, а йогурты и прочее они уже пусть сами развозят. И просят вот такой молокозавод. Мы в Венесуэле строили молокозавод, поэтому если есть на Сибирь, у нас опыт есть, если есть желание – мы готовы заняться подобным проектом. Мы готовы создать. И, если нужно будет, вам мы готовы обеспечивать сырье.

Еще один плюс в копилку экспорта — поставки лифтового оборудования. В Сибирском округе строится около десяти миллионов квадратных метров жилья в год. Поэтому товар, что называется, будет к месту.

Виктор Толоконский:

По лифтам будет поручение, и я сделаю рекомендацию, на самом деле, здесь перспективы могут быть очень большими. У нас высокая степень износов, я в Новосибирске просто принимал программу на уровне субъекта федерации, в финансировании, мы меняли практически все лифтовое хозяйство. Поэтому мы находимся на пороге этого большого, поэтому тут, конечно, нам более интересно и выгодно совместное производство, чтобы какие-то там детали технологии купить, производить на месте, потому что это долговременное производство, все равно, мы очень много строим.

Все перспективные проекты реально воплотить в жизнь, тем более, в рамках таможенного союза и ЕЭП. С другой стороны, Россия уже сейчас торгует по правилам Всемирной Торговой Организации. Поэтому важно следить за качеством, в том числе совместно выпускаемой продукции — отметил Президент. А еще — искать новые возможности получить взаимные дивиденды.

Александр Лукашенко:

Мы все равно никуда не денемся и не надо уходить от нашего традиционного партнера, от наших друзей и людей, с которыми мы разговариваем без переводчиков. Поверьте, у меня, кроме ностальгии и практичности, есть чувство такое человеческое, все-таки, мы люди свои. Нам нужно сотрудничать и нам легче сотрудничать. Я не говорю о том, как некоторые у вас СМИ там пишут: Лукашенко просит какие-то там преференции, чтоб за большие деньги там что-то покупали. Нет, мы готовы участвовать, конкурировать у вас. И, россияне, пожалуйста, мы не закрыты. Россияне знают всё о нас. И не только потому, что тут глубокое надо изучение. Вот, Сан Саныч всю жизнь проработал, и Беларусь он знает не хуже меня, еще и до посольской своей работы. И все вы знаете наши возможности. Поэтому давайте будем сотрудничать, поддерживая друг друга. Если где-то можем мы поддержать – скажите, мы будем в этом отношении действовать.