Итоги дипломатического турне Лукашенко по континентам. Впечатления Алёны Сыровой

Ольга Коршун, СТВ: Обсудим политические итоги. Мне интересны твои личные впечатления от Африки, от Экваториальной Гвинеи. Как нас там принимали? Ждали? На сколько был теплый прием? Что на тебя произвело самое большое впечатление в поездке?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Теплый был не то слово. Нас там ждали и это очень чувствовалось. Я думаю, что по кадрам встречи вы это заметили. По результатам переговоров тоже было прекрасно заметно. Но, как сказал глава государства, сейчас нам не нужны туристические поездки – нам нужны результаты. Меня очень удивили, что высшие должностные лица в Экваториальной Гвинее прекрасно говорят на русском языке. А все потому, что связи эти выстроено не с нуля, а со времен Советского Союза и еще они есть. Многие из нынешних руководителей учились в Советском Союзе, в Минске бывали даже неоднократно

Ольга Коршун, СТВ:

Ну и сейчас нам это помогает: так быстро найти общий язык, кажется, с другим континентом – будто с другой вселенной.

Алена Сырова:

С единственной страной в Африке, где говорят на испанском языке.