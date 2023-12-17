Итоги дипломатического турне Лукашенко по континентам. Впечатления Алёны Сыровой

В студии программы «Неделя» политический обозреватель президентского пула Алена Сырова поделилась впечатлениями от дипломатического турне по континентам и подвела итоги командировки Президента в страны Африки и Китай.
В студии программы «Неделя» политический обозреватель президентского пула Алена Сырова поделилась впечатлениями от дипломатического турне по континентам и подвела итоги командировки Президента в страны Африки и Китай.
Ольга Коршун, СТВ:
Обсудим политические итоги. Мне интересны твои личные впечатления от Африки, от Экваториальной Гвинеи. Как нас там принимали? Ждали? На сколько был теплый прием? Что на тебя произвело самое большое впечатление в поездке?
Алена Сырова, политический обозреватель:
Теплый был не то слово. Нас там ждали и это очень чувствовалось. Я думаю, что по кадрам встречи вы это заметили. По результатам переговоров тоже было прекрасно заметно. Но, как сказал глава государства, сейчас нам не нужны туристические поездки – нам нужны результаты. Меня очень удивили, что высшие должностные лица в Экваториальной Гвинее прекрасно говорят на русском языке. А все потому, что связи эти выстроено не с нуля, а со времен Советского Союза и еще они есть. Многие из нынешних руководителей учились в Советском Союзе, в Минске бывали даже неоднократно
Ольга Коршун, СТВ:
Ну и сейчас нам это помогает: так быстро найти общий язык, кажется, с другим континентом – будто с другой вселенной.
Алена Сырова:
С единственной страной в Африке, где говорят на испанском языке.
Ольга Коршун, СТВ:
Интересный факт – Президент вроде прилетел в начале недели. Была действительно интенсивная программа: два континента поменяли, что говорить. Но уже в среду, буквально с самолета – и сразу во Дворец, чтобы подвести итоги. Почему?
Алена Сырова:
Хочу сказать так: это очень важно и очень показательно. Действительно у многих, я уверена, на утро среды были другие планы и уж точно не ждали такой активности. Предполагали, что будет денек другой тишина. Но Александр Лукашенко вот этим своим совещанием во Дворце Независимости сразу сделал важнейшие сигналы и на внутренний контур и на внешний, тем же самым африканским партнерам. Он сказал, что вот мы договорились, мы с вами еще вчера пожимали друг другу руки, а сегодня я здесь, я на месте, и уже есть конкретные люди, которые будут отвечать за наши договоренности, за их реализацию.
Какие еще темы обсуждали в студии – подробности в видеоматериале.