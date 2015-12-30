Президент посетил новый родильный дом на базе 5-й городской клинической больницы

Новости Беларуси. Беларусь не будет экономить на детях и матерях. Об этом заявил сегодня, 30 декабря, Президент, посещая новый родильный дом на базе 5-й городской клинической больницы. Он станет самым современным и крупным в столице. В год здесь планируют принимать до 6 тысяч родов. Новейшее оборудование позволяет оказывать специализированную помощь недоношенным детям и принимать роды у матерей с патологиями. Кстати, только сегодня здесь уже появились на свет 6 малышей. Главе государства доложили о демографической ситуации в стране. За 10 лет младенческая смертность снизилась в 2,5 раза. По этому показателю Беларусь стала в один ряд с мировыми лидерами. Александр Лукашенко познакомился с оснащением центра и пообщался с молодыми мамами.

Новый роддом сдали с опережением графика, благодаря этому сэкономив на строительстве. Такое поручение дал Александр Лукашенко, принимая участие в возведении медицинского комплекса на республиканском субботнике в 2014 году. Президент обратил внимание, что медицинские центры нужно строить функционально. В качестве позитивного примера глава государства привел западные подходы, когда здания строятся чрезвычайно просто, но используется суперсовременное оборудование. Также Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Социальная тема стала одной из ключевых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы люди, белорусы, специфические. Наша специфика в том, что мы очень чувствительны к справедливости, к заботе. То же самое — дарим другим заботу и справедливость. Вот как пример того, как государство заботится. В данном случае о тех, кто рожает, и о будущем нашей страны — о детишках. Так будет всегда. Мы будем подставлять плечо, мы будем находить любые ресурсы для тех, кто нуждается. А те, кто может сам жить нормально, он должен рассчитывать на себя. Да, можно сказать, что можно и в домашних условиях родить и в поле, но упаси Господь. Это прошлый век. Поэтому мы будем помогать людям рожать, мы будем их лечить, мы будем все для них делать, чтобы они дольше жили и рожали детей.

У нас, знаете, новый тренд появился, к сожалению, идет исправительства — реформы, реформы, реформы… Вот она, реформа. Нет лучше родильных домов, чем Беларусь. Поэтому мы практически всех детишек выхаживаем. Поэтому мы в мировых лидерах по сохранению младенческой жизни. Поэтому у нас и не гибнут при родах матери, потому что мы правильно избрали путь реформирования и модернизации здравоохранения. Я уже давно говорил: у нас прекрасные врачи, по образованию не хуже, чем в Америке, Германии, Норвегии и так других странах. У нас удобные нормальные места для лечения — больницы, клиники, поликлиники и так далее. У нас всего не хватало? У нас не хватало нормального оборудования, сегодня оно с избытком. Пожалуйста, рожайте, лечите — все зависит сейчас от здравоохранения. И оно дало прекрасные результаты. И признанием того явилась в этом году конференция Всемирной организации здравоохранения, куда приехали все самые лучшие передовые светила здравоохранения и отметили, раскрыв рот сказали: «Мы не ожидали, что в Беларуси это возможно». Это высочайшая оценка. Вот вам и вся реформа. Вот так будем реформироваться, модернизироваться по всем направлениям.

Другие подробности в наших следующих выпусках.