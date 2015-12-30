«Нормандская четверка» продлила действие минских соглашений на год

Новости Украины. Полное прекращение огня и создание зоны безопасности на юго-востоке Украины. Лидеры «нормандской четверки» провели сегодня, 30 декабря, телефонные переговоры. Собеседники также призвали в начале будущего года активизировать работу в трехсторонней контактной группе по проведению местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Добавим, в преддверии переговоров в формате «нормандской четверки» реализацию минских договоренностей обсудили президент Украины и канцлер Германии. Лидеры двух стран отметили необходимость полного выполнения прежних соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.