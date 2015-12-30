Новости Беларуси. В Беларуси дан бой черным копателям. Указ Президента № 485 уже вступил в силу и многие ученые и специалисты уверены, что документ поможет прекратить расхищение недобросовестными археологами мест отмеченных историей. Ведь в Беларуси, которая на протяжении столетий была центром различных событий, хранится еще множество тайн, а быть может, и сокровищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

И ученые, и те, кто занимается охраной историко-культурного наследия, то есть Министерство культуры. Мы, как никто, видим, что происходит и что творится с нашими археологическими памятниками, как они грабятся, уничтожаются, мы их безвозвратно теряем. На сегодняшний день у нас ведется кропотливая работа именно по выработке предложений, что, где, каким образом должно быть изменено, чтобы привести законодательство в соответствии с нормами Указа. Вред прежде всего заключается в том, что эти археологические артефакты, которые они достают из земли с помощью металлодетекторов, они вырываются из исторического контекста, мы не знаем, что это за вещь, к какому археологическому она относилась.

Указ, направленный на совершенствование охраны археологических объектов и артефактов, не коснется тех, кто готов зарегистрировать свои частные коллекции.

На это у людей есть время до 1 января 2017 года. После этой даты поклонники старины, а тем более археологических артефактов, должны будут отдать их в научные центры.