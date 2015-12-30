Александр Лукашенко: Миролюбивая белорусская политика послужила поводом для отмены санкций

Новости Беларуси. Миролюбивая белорусская политика послужила поводом для отмены санкций против Беларуси. Об этом 30 декабря заявил Президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Касаясь украинской тематики, глава государства выразил мнение, что «нам не надо преувеличивать свою роль в урегулировании этого конфликта». «Нашу позицию можно приветствовать, потому что везде и всегда Беларусь, руководство Беларуси выступает за мир, - отметил Президент. - Мы не приемлем войны, не приемлем никаких конфликтов, будь то в Украине, Сирии, Ливии, Ираке. Мы этого не приемлем, это наша позиция».

«И то, что произошло в Минске, вы знаете, я бы сказал, что это должно было произойти в Минске, потому что в мире нет иного государства, которое было бы так привержено миру. Фундамент этого - та победа, которая произошла 70 лет назад», - убежден глава государства.

Говоря о минских договоренностях и мирных встречах в Беларуси по украинской тематике, Президент подчеркнул: «Поэтому событие, которое произошло, оно было очень важным - для Украины прежде всего, для России, для нашего континента, для этого региона. Но оно дало толчок, послужило причиной, и даже не причиной, а поводом (это как подарок Западу) для отмены против нас разного рода санкций. Им нужен был какой-то такой мощный толчок, и они, получив его, этим воспользовались».

«Ну, что тут греха таить, за это надо их поблагодарить, нынешних европейских политиков, Соединенные Штаты. За то, что они, воспользовавшись этим случаем, шансом для нас и себя отошли от этой конфронтации с Беларусью», - высказал мнение глава государства.