Андрей Шорец назначен новым председателем Мингорисполкома, Андрей Кобяков представил его столичному активу

Новости Беларуси. Нового мэра столичному активу представил глава Администрации Президента. Как подчеркнул Андрей Кобяков, определяющими факторами при назначении Андрея Шорца на эту должность стали опыт, знания и профессионализм.

Новый руководитель окончательно вступит в должность после утверждения его кандидатуры депутатами Мингорсовета 10 ноября.

Цель сегодняшней встречи - знакомство коллектива с новым руководителем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Никаких пауз, никаких промежутков в связи с переходом должностных обязанностей Николая Александровича Ладутько к Андрею Викторовичу Шорцу не должно быть. Впереди у нас выходные дни, праздничные дни. Поэтому все, что намечено городом Минском в части проведения праздничных мероприятий, должно идти в соответствии с планированным графиком.

Решение о назначении принял сегодня, 6 ноября, Президент. Прежде Андрей Шорец занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства, а также был в составе рабочей группы по решению проблем в сфере ЖКХ.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Президент особое внимание обратил на работу группы по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства, о результатах и тех мерах, которые уже реализованы. И поставил задачу о внедрении всех новых мероприятий на территории города Минска. Минск должен стать тем плацдармом, на котором все предложения рабочей группы будут реализованы в полной мере и в первую очередь. Я заверил главу государства, что оказанное мне высокое доверие я постараюсь полностью оправдать.

Мы говорим об оптимизации структуры, мы говорим о сокращении численности работающей, повышении заработной платы. Мы говорим об оптимизации работ по благоустройству, по снижению затрат, по структуре управления, по прозрачности начисления коммунальных услуг. В целом, глава государства поставил задачу провести анализ, посмотреть те резервы, которые есть в городе Минске, наметить планы по их решению, и в январе 2015 года руководство горисполкома проведет отчет перед главой государства о том, что выявлено, что необходимо делать и что сделано, и что будет делаться в городе Минске.