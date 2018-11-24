Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром

Новости Беларуси. Кадровая суббота во Дворце Независимости. Президент Беларуси назначил нового мэра Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им стал Анатолий Сивак, который сменил на этой должности Андрея Шорца, руководившего столицей четыре года. Перед новым градоначальником стоит задача обеспечить Минску качественный рывок в развитии, который особенно необходим в преддверии вторых Европейских игр и предвыборной кампании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не должны понизить планку, на которой находится Минск. Минск у нас ухоженный, хороший, красивый город. Надо придать должную динамику. Андрей Шорец, наверное, уже выработался. Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую, поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу. Более конкретно о проблемах города мы поговорим через три недели примерно на встрече у тебя в горисполкоме.