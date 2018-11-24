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Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром

24 ноября 2018 11:30
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Новости Беларуси. Кадровая суббота во Дворце Независимости. Президент Беларуси назначил нового мэра Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром-1

Им стал Анатолий Сивак, который сменил на этой должности Андрея Шорца, руководившего столицей четыре года. Перед новым градоначальником стоит задача обеспечить Минску качественный рывок в развитии, который особенно необходим в преддверии вторых Европейских игр и предвыборной кампании.

Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не должны понизить планку, на которой находится Минск. Минск у нас ухоженный, хороший, красивый город. Надо придать должную динамику. Андрей Шорец, наверное, уже выработался. Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую, поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу. Более конкретно о проблемах города мы поговорим через три недели примерно на встрече у тебя в горисполкоме.

Президент назначил Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома. Какие задачи стоят перед новым мэром-7

Александр Лукашенко подчеркнул, что новому руководителю Минска предстоит войти в курс дела в сжатые сроки, обновить кадровый состав исполкома, разобраться с коррупцией.

До сегодняшнего дня в течении 6-ти лет Анатолий Сивак руководил Министерством транспорта. В прежние годы эффективно работал в должности помощника Президента – главного инспектора по городу Минску, занимался кадровыми вопросами. По словам главы государства, этот факт в биографии нового мэра столицы стал одним из решающих при назначении.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Антолий Сивак # Фотофакт

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