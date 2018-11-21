Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в декабре

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел России. Интересы двух государств тесно переплелись в самых разных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лавров поблагодарил белорусского лидера за возможность встречи. После чего он пообщался с журналистами. В частности, ответил на вопрос о взаимном признании виз, который активно обсуждается в последние несколько месяцев.

Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России

Так, Лавров заявил, что сейчас документ фактически готов, остались лишь технические моменты. Планируется, что 13 декабря во время заседания союзного Совмина проект вынесут на подписание.