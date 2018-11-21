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Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в декабре

21 ноября 2018 13:35
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко провел встречу с министром иностранных дел России. Интересы двух государств тесно переплелись в самых разных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в декабре-1

Сергей Лавров поблагодарил белорусского лидера за возможность встречи. После чего он пообщался с журналистами. В частности, ответил на вопрос о взаимном признании виз, который активно обсуждается в последние несколько месяцев.

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Так, Лавров заявил, что сейчас документ фактически готов, остались лишь технические моменты. Планируется, что 13 декабря во время заседания союзного Совмина проект вынесут на подписание.

Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в декабре-4

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Очередной вехой для выхода на окончательные договоренности будет, по-моему, конец ноября – начало декабря, когда эксперты должны в очередной раз в рамках совместной рабочей группы по вопросам миграции провести обзор оставшихся вопросов. Остались там технические вопросы. Последний раунд зафиксировал серьезный прогресс. К 13 декабря, когда мы планируем проведение союзного Совета министров, рассчитываем вынести этот проект соглашения на подписание.

# Беларусь-Россия # Сергей Лавров # Фотофакт

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