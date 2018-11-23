Прямой эфир

Перспективы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили с европейскими экспертами в Минске

23 ноября 2018 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Европейские эксперты поделятся опытом с Беларусью в сфере местного самоуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы сотрудничества обсудили в Совете Республики.

Спикер Верхней палаты парламента Михаил Мясникович встретился с директором Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Жан-Филиппом Бозулем.

Перспективы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили с европейскими экспертами в Минске-1

В настоящее время у нас выстраиваются системные отношения, проходят регулярные встречи. Совсем недавно – в сентябре – прошел круглый стол с участием представителей этой организации. Это стало новой ступенью диалога. И, как подчеркнул Михаил Мясникович, уже сейчас есть ощутимый результат.

Перспективы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили с европейскими экспертами в Минске-4

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы очень активно сейчас работаем над совершенствованием подходов по развитию местного самоуправления. Безусловно, нам очень интересен опыт, который наработан в ваших структурах для того, чтобы оптимизировать нашу работу.

Перспективы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили с европейскими экспертами в Минске-7

Жан-Филипп Бозуль, директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:
Первым шагом, который поможет продолжить наше сотрудничество, станет подписание плана действий, который будет согласован с Советом Европы. И я надеюсь, что в начале следующего года мы сможем этого достичь.

В работе органов местного самоуправления в Беларуси и странах Совета Европы существуют отличия. В нашей стране они оказывают содействие в решении насущных проблем – это вопросы здравоохранения, образования, занятости населения, в то время как у партнеров это больше политическая структура.

# Международная политика # Михаил Мясникович # Жан-Филипп Бозуль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко о Союзном государстве: «Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить»
21 ноября 2018 19:13

Александр Лукашенко о Союзном государстве: «Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить»

Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в декабре
21 ноября 2018 13:35

Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в декабре

Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России
21 ноября 2018 10:47

Александр Лукашенко обозначил главный вопрос во взаимоотношениях Беларуси и России