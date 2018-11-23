Перспективы сотрудничества в сфере местного самоуправления обсудили с европейскими экспертами в Минске

Новости Беларуси. Европейские эксперты поделятся опытом с Беларусью в сфере местного самоуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перспективы сотрудничества обсудили в Совете Республики.

В настоящее время у нас выстраиваются системные отношения, проходят регулярные встречи. Совсем недавно – в сентябре – прошел круглый стол с участием представителей этой организации. Это стало новой ступенью диалога. И, как подчеркнул Михаил Мясникович, уже сейчас есть ощутимый результат.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы очень активно сейчас работаем над совершенствованием подходов по развитию местного самоуправления. Безусловно, нам очень интересен опыт, который наработан в ваших структурах для того, чтобы оптимизировать нашу работу.

Жан-Филипп Бозуль, директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы:

Первым шагом, который поможет продолжить наше сотрудничество, станет подписание плана действий, который будет согласован с Советом Европы. И я надеюсь, что в начале следующего года мы сможем этого достичь.

В работе органов местного самоуправления в Беларуси и странах Совета Европы существуют отличия. В нашей стране они оказывают содействие в решении насущных проблем – это вопросы здравоохранения, образования, занятости населения, в то время как у партнеров это больше политическая структура.