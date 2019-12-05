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Александр Лукашенко принял решение о назначении главой Администрации Президента Игоря Сергеенко

05 декабря 2019 12:13
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении главой Администрации Президента Игоря Сергеенко, а заместителем главы Администрации – Ольги Чуприс, сообщает БЕЛТА. 

Работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва. 

В настоящее время генерал-майор Игорь Сергеенко является первым заместителем председателя КГБ Беларуси, а доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс работает в БГУ на посту проректора по учебной работе и образовательным инновациям. 

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Ольга Чуприс # Валерий Мицкевич # Наталья Кочанова

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