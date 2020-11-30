Президент Беларуси: вокруг ЕАЭС складывается очень серьёзная обстановка, идёт экономическая война

Новости Беларуси. Вокруг Евразийского экономического союза складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Александр Лукашенко заявил 30 ноября на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Глава государства отметил, что на 11 декабря намечено заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Повестка дня определена. Вы знаете мою позицию, да и Беларуси вообще. Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз (не по телевизору, а поговорить в открытую), потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических. Тем более очень тяжелый год. Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет.

Президент заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС.

Александр Лукашенко:

Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз.

Из-за эпидемической ситуации заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в онлайн-формате. По предварительным данным, повестка будет включать 28 вопросов. Лидеры стран ЕАЭС должны, в том числе утвердить стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Документ должен был быть подписан главами государств еще в мае, но из-за недоработок было решено лишь «в целом одобрить» эту программу.