Игорь Сокол: возможно, Владимир Зеленский приурочит официальный визит в Беларусь к Форуму регионов

Новости Беларуси. Региональный экспорт в Украину в 2019 году вырос на четверть миллионов долларов. По некоторым позициям увеличение в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие цифры «Столичному телевидению» озвучил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

20 февраля в Совмине по итогам специального заседания утвердили проект плана подготовки к третьему Форуму регионов двух стран. Он состоится в Гродно в начале октября. Окончательную дату согласуют с украинской стороной.

Игорь Сокол, посол Беларуси в Украине:

Обсудили в целом сотрудничество в 2019 году с Украиной – и товарооборот, и проекты, которые реализовывались Украиной. Я думаю, что это заседание дало старт в целом по подготовке форума. Хотел бы сказать, что мы имеем уже предварительное согласие украинской стороны по участию первого лица, президента Украины Зеленского, в форуме. Возможно, к мероприятиям форума будет приурочен его официальный визит.