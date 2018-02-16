«За кого сердце и душа подсказали, за того и проголосовал». Солодуха отдал свой голос на досрочных выборах депутатов

Новости Беларуси. Около 19 % избирателей приняли участие в местных выборах за три дня досрочного голосования. Среди них и Александр Солодуха.

Заслуженный артист Беларуси, несмотря на насыщенные график выступлений и съемок, приехал на свой избирательный участок в аграгородок Щомыслица. Как оказалось, со списком кандидатов он уже успел ознакомиться, буквально накануне заглянув в свой почтовый ящик.