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«За кого сердце и душа подсказали, за того и проголосовал». Солодуха отдал свой голос на досрочных выборах депутатов

16 февраля 2018 15:29
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Новости Беларуси. Около 19 % избирателей приняли участие в местных выборах за три дня досрочного голосования. Среди них и Александр Солодуха.  

Заслуженный артист Беларуси, несмотря на насыщенные график выступлений и съемок, приехал на свой избирательный участок в аграгородок Щомыслица. Как оказалось, со списком кандидатов он уже успел ознакомиться, буквально накануне заглянув в свой почтовый ящик.  

«За кого сердце и душа подсказали, за того и проголосовал». Солодуха отдал свой голос на досрочных выборах депутатов-1

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:  
Депутат должен быть образованным, порядочным, честным и искренним. И он должен обязательно помогать людям и бороться за их права. За кого сердце и душа подсказали, за того и проголосовал.  

Досрочное голосование проходит с 10 до 14 и с 16 до 19 часов. На участках ждут тех, кто не сможет сделать свой выбор в основной день голосования – 18 февраля.  

# Фотофакт # Александр Солодуха # Выборы депутатов в местные Советы

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