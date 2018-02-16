Александр Лукашенко: «Мы этот институт будем укреплять – местные Советы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во-первых, депутаты местные формируют бюджет местный. А это зарплата тем же учителям, здравоохранение и прочее, и прочее, и прочее. Это к ним можно придти, поплакаться в плечо и так далее. Может, не ко всем – разные, но это мы их избираем. Это люди, которые быстрее до начальства достучаться. Пока вы к председателю райисполкома попадете – у него же тысячи их, тысячи! Разве он всех примет? Нет, все-таки через депутата. Где-то что-то кому-то эти люди решают, но главное, утверждают бюджет и определяют эту такие – районные, городские – нагружаю, чтобы они больше решали эти вопросы вместе с председателями райисполкомов, горисполкомов. Мы этот институт будем укреплять – местные Советы, там, где надо.

В деревнях сельские ликвидировать: мало что решают там, руководители на месте и прочее. Я говорю: «Хорошо. Что мы получим от этой ликвидации?». Так они хоть в куче эти 12-15 человек соберутся, поговорят, что-то обсудят. Пусть они существуют. Ну что такое в сельском Совете этих 15 человечков, которые работают на своем рабочем месте, какие-то вопросы решают на местах определенные? Поэтому местным Советам быть, с ними надо просто работать, особенно исполнительным органам власти, председателям райисполкомов, сельского Совета, городского, поселкового и так далее. Работать, использовать. Ну и потом, ты получаешь от депутата, если ты этого хочешь, целый пласт информации.