Президент Беларуси: самое для меня ценное в дружбе с Китаем то, что в Китае появился руководитель Си Цзиньпин

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Китая вышли на принципиально новый уровень. Завершился государственный визит Александра Лукашенко в Пекин. Страны объединяют взаимные интересы и масштабные международные проекты, за которыми не только большая экономика, но и сближение народов. Ставку сделают на взаимные инвестиции и объединение производственного потенциала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Тяньанмэнь – главная площадь Китая. Утренние газеты с здесь расходятся как горячие пирожки. Россия, Великобритания, Пакистан, а теперь еще и Беларусь. Что означает вхождение в клуб наиболее близких партнеров Китая. Почему это выгодно Поднебесной и какие дивиденды получит наша страна?

Если Си Цзиньпин – политическое лицо, то Ли Кэтян – экономический мозг самого большого государственного организма на планете.

Сегодня наши страны делают ставку на взаимные инвестиции и объединение производственных потенциалов. Глава правительства обсуждает с Александром Лукашенко детали белорусско-китайской перезагрузки.

Ли Кэцян, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики:

Я уверен, что ваш государственный визит придаст дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений. Я готов обмениваться с вами мнениями по двусторонней повестке дня и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Перейти к решительным действиям Александр Лукашенко предлагает немедленно. И уже в ноябре приглашает китайского премьера посетить Беларусь. А секрет сегодняшнего успеха Поднебесной предлагает искать четверть века назад.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приехал я впервые сюда еще не будучи Президентом, а рядовым депутатом, для того, чтобы познакомиться с началом реформ в вашей стране. В моей жизни есть хороший эпизод. Когда-то надо мной посмеивались в парламенте, когда предложил опыт Китая перенести на Беларусь после распада Советского Союза. Не разрушать существующую систему, сохранить и партию, и государственное устройство, не отходить от планирования и жизни вообще, и экономики. И привел в пример Китайскую Народную Республику.

Но у нас тогда слишком много было либералов, которые избрали западный путь развития. И в парламенте меня не поддержали.

Но я, тем не менее, продолжал приезжать к вам. Я бывал не только в городах, я бывал в ваших свободных экономических зонах, изучал функционирование свободных экономических зон, я бывал даже в ваших деревнях, в ваших семьях, сельских семьях.

Поэтому я очень хорошо знаю общее направление становления и развития этого прекрасного и древнего государства. Как историк по своему первому образованию, я очень хорошо изучал историю Китая. И очень хорошо знаю роль Китая в создании нынешней цивилизации. И, может быть, интуитивно, я еще тогда, до своего президентства, понял, что будущее нашей планеты за Китаем. И, как видите, я не ошибся.

Со свежей прессы начинают свой день и пекинские студенты. Пан Бачен уже два года изучает геологию. Говорит, Беларусь для него лично пока terra incognita, а для Китая – надежный друг.

Пан Бачен, китайский студент:

О Беларуси слышу часто, когда говорят о строительстве нового Шелкового пути. Знаю, что эта страна в самом центре Европы. К сожалению, для меня это пока все. Вот, раздобыл приглашение на лекцию вашего Президента, чтобы больше узнать Беларусь.

Игорь Позняк:

Китайские студенты ездят на учебу исключительно на велосипедах. Это знаменитый «Бэйда» ­– Пекинский университет – один из самых престижных вузов планеты. Здесь учатся будущие дипломаты, экономисты и управленцы. Здесь начинали свою карьеру и многие знамениты китайские политики, в том числе и Мао Цзедун.

30 сентября у студентов «Бэйда» особое расписание занятий. В полдень – лекция Президента Беларуси.

Александр Лукашенко начинает общение со студентами с воспоминания.

Александр Лукашенко:

Посещая Минск совсем недавно, в прошлом году, Си Цзиньпин побывал возле узлового пункта строительства этого Шелкового пути в направлении Европы. Имя ему в Беларуси – «Великий камень». И он назвал это место «жемчужиной» Великого шелкового пути. А по дороге в Минск, когда мы возвращались, он мне сказал, что таких условий и таких мест нам никто в мире не предлагал. Теперь, говорит, мы видим, что Беларусь – это надёжный, честный и порядочный друг, которых мы не имеем в мире.

А ещё позже один из членов политбюро, будучи у меня, сказал, что Си Цзиньпин только одному человеку может открыть свою душу в мире – это Президенту Беларуси. Это меня порадовало. Вот такие добрые отношения у нас сложились с вашим руководителем. Мы действительно друзья: он знает мою семью, он знает мою семью.

Он бывал у меня дома, знаком со всеми членами моей семьи. В политике это немаловажно.

К теме строительства Шелкового пути Александр Лукашенко 30 сентября вернется не раз. За этим интернациональным проектом не только большая экономика. Эта евроазиатская нить должна сблизить народы.

Александр Лукашенко:

Образцом инвестиционного сотрудничества считаю белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень», что разместился под Минском.

Хотя, наверное, правильнее было бы говорить, что это в широком смысле международный проект, поскольку компании разных стран стремятся туда. Он начинался как белорусско-китайский. Сегодня американцы и евросоюзовцы хотят участвовать в этом проекте.

Сегодня, ведя переговоры с вашим председателем Госсовета, премьер-министром, и вчера – с Си Цзиньпином, мы договорились, что в Беларуси технологический парк «Великий камень» должен стать образцом еще и потому, чтобы продемонстрировать всему миру, и прежде всего – высокотехнологичной Европе, что такое Китай сегодня.

Вы знаете, что вокруг устремления Китая ходит масса небылиц. Почему?

Потому что никто не хочет укрепления, усиления и расширения зон экономического влияния и воздействия Китайской Народной Республики.

Как я говорил, в мире идет жестокая конкуренция, и, прежде всего – в экономике. И Китай правильно избрал тактику: определил направление Шелкового пути. И в этом плане те государства, через которые будет проходить, скажем так, эта дорога Шелкового пути, становятся друзьями Китая, потому что Китай инвестирует миллиарды долларов в экономику этих государств. Чтобы и эти государства развивались, чтобы они были дружественными.

И нам надо там, в центре Европы, построить образцово-показательный технологический комплекс, чтобы другие страны Европы, увидев это, пожелали сотрудничать с Китаем.

«Одной рукой в ладоши не хлопнешь» гласит китайская мудрость. Сегодня наши государства не просто дружат на расстоянии. Отношения Беларуси и Китая вышли на принципиально новый уровень.

Александр Лукашенко:

У меня спросили «самое для меня больше и ценное в дружбе с Китаем». Это то, что в Китае появился руководитель. Имя его – Си Цзиньпин. С которым мы – во многом это было для меня неожиданно – за короткий промежуток времени выстроили эти отношения. У нас давняя история отношения. Он ещё не был Президентом Китая, где-то он был на Западе, и приехал в Минск, я его принял.

И вчера он вспомнил: мы 5 часов у меня в кабинете стояли перед глобусом мировыми и рассуждали о мировых проблемах.

Пять часов. И вижу: став руководителем, давайте говорить откровенно, такой империи, как Китай, он помнит до запятой весь этот разговор в кабинете. В чём наш интерес практический?

В том, что Китай, выйдя на высочайший уровень отношений с нами, заявил о том, что если кто-то тронет пальцем Беларусь – будете иметь дело с нами, с китайцами.

Мы можем с гордостью отметить, что за столь малый период по сравнению с другими странами, наши отношения приобрели особый, доверительный статус всестороннего стратегического партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества. Великий Китай, по-моему, только с четырьмя государствами имеет такой высокий уровень сотрудничества. В это число входит Беларусь. Мы этим гордимся.

Глобальные вызовы и угрозы – перед ними равны все страны мира. Александр Лукашенко рассказывает китайским студентам о главном принципе белорусской внешней политики.

Александр Лукашенко:

Мы призываем к диалогу, лишённому давления, принуждения. Ведь каждая страна, каждый субъект международных отношений, ответственен за то, чтобы весь мир в целом стал более стабильным, комфортным и безопасным для людей. Мы всегда исходим из такого понимания при выработке и осуществлении своей внешней политики.

Поэтому нацелены исключительно на расширение и укрепление сотрудничества со всеми соседями: и на Востоке, и на Западе.

Настолько глубоко, насколько это возможно, но не в ущерб кому-либо. Не в ущерб интересам тех или иных государств, и наших тоже. Мы ведём диалог с теми партнёрами, которые готовы строить отношения с Беларусью на равноправной основе, без диктата и принуждения.

5 лет назад Беларусь предлагает идею «интеграции интеграций». Сегодня эта модель отношений поможет сблизить Евразийский союз и Экономический пояс Шелкового пути.

Александр Лукашенко:

Вчера на переговорах с Си Цзиньпином он отметил, что идея и реализация этой идеи – пояса Шёлкового пути – очень важно, чтобы они были сопряжены с интеграцией Евразийского экономического союза, который мы выстраиваем на постсоветском пространстве. Мы с этим согласны. В Беларуси глубоко убеждены в том, что существенную пользу в реализации наших торгово-экономических и инвестиционных интересов могло бы принести сотрудничество Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН, Евросоюзом, другими региональными объединениями.

Беларусь уже не просто знакома китайцам. Они могут попробовать ее на вкус. Десяткам белорусских продуктовых брендов – зеленый свет на рынок Поднебесной. Дальше – больше.

Александр Лукашенко:

С 1 сентября 2016 года 34 белорусских производителя молочной продукции получили возможность поставлять свой товар в Китай.

Говорят, вы очень быстро привыкаете к молоку и молочным продуктам и увеличиваете потребление каждый год чуть ли не на 20%, если я не ошибаюсь. Тогда – милости просим – привыкайте к нашим молочным продуктам, они одни из лучших в мире. И 3,5 десятка наших предприятий имеют уже право поставлять эту продукцию к вам, в Китай.

Думаю, что следующий шаг – это оформление разрешений для поставщиков детского питания, мяса птицы, открыт рынок говядины.

Учить китайский сегодня не просто модно, а жизненно необходимо. В университетах Поднебесной учатся 600 студентов из нашей страны. 2000 китайских получают знания у нас. Учитывая новый уровень отношений двух стран, их должно быть в разы больше. Найти общий язык помогут и стройотряды: Александр Лукашенко приглашает молодых людей из Поднебесной с пользой отдохнуть в Беларуси.

Студенты «Бэйда»:

Наибольший интерес для меня в сегодняшней лекции вызвал виз. Будет хорошо, если отменят визы для студентов двух стран.

У меня появилось желание изучить Беларусь. Президент хорошо описал состояние белорусско-китайских отношений. Это было очень интересно.

Государственный визит Президента Беларуси в Китай завершается там же, где и начался: на главной площади страны – Тяньанмэнь. Венок от белорусского лидера к подножию Памятника народным героям.

А это уже постскриптум. Памятный конверт к государственному визиту Президента Беларуси выпускает Китайская национальная филателистическая корпорация.

50 000 «пажаданняу дабрабыту кiтайскiм сябрам».

Сегодня Пекин готовится к торжествам.

1 октября в Китае – главный государственный праздник – день провозглашения КНР.

Он знаменует начало так называемой «золотой недели». Семь дней не работают все предприятия, компании и государственные органы, а миллионы жителей покидают город. Золотой период наступает и в белорусско-китайских отношениях. Минск и Пекин поднялись на беспрецедентно высокую ступень. Здесь и сейчас.

Ознакомиться с хроникой государственного визита Президента Беларуси в Китай можно здесь.