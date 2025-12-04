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В Литве намерены призвать 5 тыс. человек на военную службу

04 декабря 2025 05:45
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Вооруженные силы Литвы намерены призвать 5 тысяч человек на обязательную начальную военную службу в 2026 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве намерены призвать 5 тыс. человек на военную службу-2

Это касается молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Расширится и программа обучения – вводятся курсы подготовки парашютистов, операторов дронов и специалистов в области информационных технологий. После прохождения службы они будут зачислены в резерв. Напомним, в 2024 году Сейм Литвы утвердил поправки, которые предусматривают призыв молодых людей сразу после окончания школы.

# Армия

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