В Литве намерены призвать 5 тыс. человек на военную службу

Вооруженные силы Литвы намерены призвать 5 тысяч человек на обязательную начальную военную службу в 2026 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооруженные силы Литвы намерены призвать 5 тысяч человек на обязательную начальную военную службу в 2026 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это касается молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Расширится и программа обучения – вводятся курсы подготовки парашютистов, операторов дронов и специалистов в области информационных технологий. После прохождения службы они будут зачислены в резерв. Напомним, в 2024 году Сейм Литвы утвердил поправки, которые предусматривают призыв молодых людей сразу после окончания школы.