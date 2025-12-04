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Более тысячи жителей СНГ и Европы стали жертвами 17-летнего хакера из Бреста

04 декабря 2025 06:09
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В Бресте сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали 17-летнего жителя областного центра. Как стало известно, парень причастен к масштабным атакам на пользователей в странах Европы и СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным МВД, подросток распространял вредоносное программное обеспечение через фальшивый сайт бронирования жилья.

Более тысячи жителей СНГ и Европы стали жертвами 17-летнего хакера из Бреста-2

Олег Колтуневич, заместитель начальника УПК УВД Брестского облисполкома:
Этот сайт вводил пользователей в заблуждение и обеспечивал запуск вредоносного программного обеспечения на их устройствах, что позволяло осуществлять несанкционированный доступ к компьютерным системам и копированию компьютерной информации, включая сведения о криптокошельках и учетных персональных данных. 
Полученные сведения злоумышленник реализовал в теневом сегменте сети. По предварительным данным, жертвами его противоправной деятельности стали более тысячи граждан государства СНГ и Европы. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Продолжается работа по установлению иных эпизодов и пострадавших.

Как показывает этот случай, в сфере кибербезопасности даже несовершеннолетние могут представлять серьезную угрозу. Современные технологии доступны каждому, и навыки программирования у подростков порой сопоставимы с возможностями продвинутых хакеров. В такой ситуации особенно важны защита персональных данных и внимательность при онлайн-операциях.
 

# МВД # МВД Беларуси # Мошенничество # Интернет-мошенничество

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