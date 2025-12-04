Одарённая молодёжь показала свои номера на гала-концерте «Таленты Беларусі – будучыня краіны»

В Минском городском Дворце культуры около 30 ребят представили концертную программу. Принимали участие как сольные исполнители, так и творческие коллективы. Аккомпанировал им Национальный академический оркестр имени Михаила Финберга.

Владислава Меркулова, учащаяся детской музыкальной школы искусств № 11 имени В.В. Оловникова Минска: Я не вижу конкурентов. Для меня тут все как друзья, можно сказать. То есть я здесь не для того, чтобы соперничать, а чтобы подмечать какие-то для себя важные вещи.

Амалия Сухан, учащаяся детской музыкальной школы искусств № 17 Минска:

В конкурсе «Молодые таленты Беларусі» я участвовала с песней «Свеча памяти» в последнем отборе. Конечно, это был волнительный конкурс, так как он очень важный для меня. Это была такая небольшая точка старта, от которой дальше начались мои дальнейшие, так сказать, конкурсы, дальнейшие концерты. И, конечно, для меня любой конкурс такого уровня очень важен. Готовились мы к нему длительное время, где-то полгода.

Мероприятие вызвало большой интерес и понравилось зрителям. В концерте приняли участие те, кто включен в специальный фонд Президента по поддержке талантливой молодежи.