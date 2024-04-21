Делегация Коммунистической партии Китая посетила индустриальный парк «Великий камень»

В современных геополитических условиях укрепление сотрудничества с союзными государствами в приоритете. Главным нашим партнером на азиатском направлении остается Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни в Беларуси с визитом находится делегация Коммунистической партии – крупнейшей политической ячейки этой страны.

Главная задача – сверить часы и найти новые точки соприкосновения. Хотя примеров успешного сотрудничества немало. Один из самых ярких – индустриальный парк «Великий камень». «Жемчужина Шелкового пути» – такое неофициальное название проект получил в Китае. Сейчас индустриальный парк включает свыше 130-ти резидентов из 14-ти стран мира. Накануне делегация Коммунистической партии Китая посетила его с визитом.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Для нас инициатива «Один пояс – один путь» в части Республики Беларусь очень знаковая. Наша страна интегрирована в этот экономический, политический процесс. Мы планируем войти в состав ШОС и выстроить отношения всепогодного стратегического партнерства. Как мы себя называем часто, «железные братья» – это для нас дорогого стоит.