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Делегация Коммунистической партии Китая посетила индустриальный парк «Великий камень»

21 апреля 2024 11:23
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В современных геополитических условиях укрепление сотрудничества с союзными государствами в приоритете. Главным нашим партнером на азиатском направлении остается Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни в Беларуси с визитом находится делегация Коммунистической партии – крупнейшей политической ячейки этой страны.

Делегация Коммунистической партии Китая посетила индустриальный парк «Великий камень»-1

Главная задача – сверить часы и найти новые точки соприкосновения. Хотя примеров успешного сотрудничества немало. Один из самых ярких – индустриальный парк «Великий камень».

«Жемчужина Шелкового пути» – такое неофициальное название проект получил в Китае. Сейчас индустриальный парк включает свыше 130-ти резидентов из 14-ти стран мира. Накануне делегация Коммунистической партии Китая посетила его с визитом.

Делегация Коммунистической партии Китая посетила индустриальный парк «Великий камень»-4

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Для нас инициатива «Один пояс – один путь» в части Республики Беларусь очень знаковая. Наша страна интегрирована в этот экономический, политический процесс. Мы планируем войти в состав ШОС и выстроить отношения всепогодного стратегического партнерства. Как мы себя называем часто, «железные братья» – это для нас дорогого стоит.

Делегация Коммунистической партии Китая посетила индустриальный парк «Великий камень»-7

В рамках визита делегации запланирован ряд встреч с руководством политических партий нашей страны. Кроме того, гости посещают крупные культурные объекты. Накануне они ознакомились с экспозицией музея истории Великой Отечественной войны и оставили запись в книге почетных гостей.

# Беларусь-Китай # общество # Александр Ярошенко

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