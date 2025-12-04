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На предприятиях Венгрии началась волна сокращений

04 декабря 2025 05:43
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Венгрия столкнулась с экономическим кризисом. Промышленное производство за год снизилось почти на 7,5 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предприятиях Венгрии началась волна сокращений-2

Это один из худших показателей за 10 лет. Больше всего пострадали предприятия автопрома и электроники. Объем их продукции сократился более чем на 10 %. Как следствие – массовая волна сокращений. За год работы лишились почти 2,5 тысячи человек. По мнению экспертов причиной кризиса стало падение спроса на европейские автомобили. 

# Венгрия

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