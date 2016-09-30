Александр Лукашенко: Китай является одной из опор многополярности и устойчивости в мире

Новости Беларуси. Китай является одной из опор многополярности и устойчивости в мире. Об этом 30 сентября заявил глава белорусского государства во время выступления перед студентами Пекинского университета.

Затронул Александр Лукашенко и ситуацию в мире. Как отметил Президент, международная политика сегодня характеризуется сильной конкуренцией государств во всех сферах жизнедеятельности: экономической, научной и культурной.

Кроме того, еще утром глава белорусского государства встретился с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики. Александр Лукашенко отметил, что уже на протяжении 2,5 десятков лет интересуется опытом развития Китая.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приехал я впервые сюда еще не будучи Президентом, а рядовым депутатом, для того, чтобы познакомиться с началом реформ в вашей стране. В моей жизни есть хороший эпизод. Когда-то надо мной посмеивались в парламенте, когда предложил опыт Китая перенести на Беларусь. После распада Советского Союза. Не разрушать существующую систему, сохранить и партию, и государственное устройство, не отходить от планирования и жизни вообще, и экономики. Привел в пример Китайскую Народную Республику. Но у нас тогда слишком много было либералов, которые избрали западный путь развития. И в парламенте меня не поддержали. Но я тем не менее продолжал приезжать к вам, я бывал не только в городах, я бывал в ваших свободных экономических зонах, изучал функционирование свободных экономических зон, я бывал даже в ваших деревнях, в ваших семьях, сельских семьях. Поэтому я очень хорошо знаю общее направление становления и развития этого прекрасного и древнего государства. Как историк по своему первому образованию я очень хорошо изучал историю Китая. И очень хорошо знаю роль Китая в создании нынешней цивилизации. И, может быть, интуитивно я еще тогда, до своего президентства, понял, что будущее нашей планеты за Китаем. И, как видите, я не ошибся.

Ли Кэцян, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики:

Я уверен, что ваш государственный визит придаст дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений. Я готов обмениваться с вами мнениями по двусторонней повестке дня и вопросам, представляющий взаимный интерес.

Также в Пекине Александр Лукашенко возложил венок к Памятнику народным героям.

Площадь Тяньаньмень – символ китайской нации. Именно здесь начался государственный визит Президента Беларуси – уже девятый в истории отношений двух стран. Вот и сегодня знак уважения. Монумент установлен в память о погибших в XIX и XX веках за национальную независимость и свободу китайского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный визит Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику уже завершился. Самолет главы государства вылетел из аэропорта Пекина.