Александр Лукашенко о «Великом камне»: проект продемонстрирует Европе и всему миру растущий технологический уровень Китая

Новости Беларуси. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» должен стать образцово-показательным комплексом. Об этом 30 сентября заявил глава белорусского государства во время выступления перед студентами Пекинского университета. Уже не раз говорилось, что именно парк будет жемчужиной Шелкового пути. В то же время назвать его уже можно и международным проектом. Ведь стремятся туда компании самых разных стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Парк удачно расположен и стал региональным логистическим центром. Он находится в экологически чистой зоне, и мы рассчитываем на применение зеленых технологий. Парк должен стать жемчужиной Шелкового пути. Уверен, этот проект продемонстрирует Европе и всему миру растущий технологический уровень Китая.

Сегодня, ведя переговоры с вашим председателем Госсовета, премьер-министром и вчера с Си Цзиньпином, мы договорились, что в Беларуси технологический парк «Великий камень» должен стать образцом еще и потому, чтобы продемонстрировать всему миру, и прежде всего высокотехнологичной Европе, что такое Китай сегодня.

Вы знаете, что вокруг устремления Китая ходит масса небылиц.

Почему? Потому что никто не хочет укрепления, усиления и расширения зон экономического влияния и воздействия Китайской Народной Республики. Как я говорил, в мире идет жестокая конкуренция, и, прежде всего, в экономике. И Китай правильно избрал тактику: определил направление Шелкового пути и в этом плане те государства, через которые будет проходить, скажем так, эта дорога Шелкового пути, становятся друзьями Китая, потому что Китай инвестирует миллиарды долларов в экономику этих государств, чтобы и эти государства развивались, чтобы они были дружественными.

И нам надо там, в центре Европы, построить образцово-показательный технологический комплекс, чтобы другие страны Европы, увидев это, пожелали сотрудничать с Китаем. Об этом мы договорились и с вашим президентом, и с вашим правительством. И чего бы нам это ни стоило, мы построим этот высокотехнологичный парк, и этот проект будет реализован.

В последний день государственного визита в Китай Президент Беларуси также встретился с Премьером Государственного совета Китайской Народной Республики. Александр Лукашенко отметил, что уже на протяжении двух с половиной десятков лет интересуется опытом развития Китая.

Александр Лукашенко:

Приехал я впервые сюда еще не будучи Президентом, а рядовым депутатом, для того, чтобы познакомиться с началом реформ в вашей стране. В моей жизни есть хороший эпизод. Когда-то надо мной посмеивались в парламенте, когда предложил опыт Китая перенести на Беларусь. После распада Советского Союза. Не разрушать существующую систему, сохранить и партию, и государственное устройство, не отходить от планирования и жизни вообще, и экономики. Привел в пример Китайскую Народную Республику.

Но у нас тогда слишком много было либералов, которые избрали западный путь развития.

И в парламенте меня не поддержали. Но я тем не менее продолжал приезжать к вам, я бывал не только в городах, я бывал в ваших свободных экономических зонах, изучал функционирование свободных экономических зон, я бывал даже в ваших деревнях, в ваших семьях, сельских семьях.

Поэтому я очень хорошо знаю общее направление становления и развития этого прекрасного и древнего государства. Как историк по своему первому образованию я очень хорошо изучал историю Китая. И очень хорошо знаю роль Китая в создании нынешней цивилизации. И, может быть, интуитивно я еще тогда, до своего президентства, понял, что будущее нашей планеты за Китаем. И, как видите, я не ошибся.

Ли Кэцян, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики:

Я уверен, что ваш государственный визит придаст дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений. Я готов обмениваться с вами мнениями по двусторонней повестке дня и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также сегодня в Пекине Александр Лукашенко возложил венок к Памятнику народным героям.

Площадь Тяньаньмень – символ китайской нации. Именно здесь начался государственный визит Президента Беларуси – уже девятый в истории отношений двух стран. Монумент установлен в память о погибших в 19 и 20 веках за национальную независимость и свободу китайского народа.

Государственный визит Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику уже завершился. Самолет главы государства вылетел из аэропорта Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.