В Минске в связи со смертью Шимона Переса открыта книга соболезнований

Новости Беларуси. Мир простился с Шимоном Пересом. Похоронили бывшего Президента Израиля, уроженца Беларуси, в Иерусалиме. Свои соболезнования родным и близким политика могут высказать и белорусы.

В посольстве Израиля в Минске открыта книга соболезнований.

Размик Хумарян, заместитель директора департамента Исполнительного комитета СНГ:

Это большая потеря не только для государства Израиль, а вообще для всех тех людей, которые ценят мир и знают, какую лепту в дело мира вносил всегда Шимон Перес.

Похоронили Шимона Переса на святой для всех евреев горе Герцля.

Отдать последние почести политику пришли тысячи израильтян, делегации из десятков стран мира.

Девятый израильский президент, лауреат Нобелевской премии мира скончался 28 сентября в Тель-Авиве на 94 году жизни. Шимона Переса по праву считают одним из отцов-основателей государства Израиль. Его политическая карьера насчитывала свыше семидесяти лет на самых разных постах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.