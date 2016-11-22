Минский электробус осваивает новые рынки

Новости Беларуси. Производитель белорусских электробусов прорабатывает возможность поставок в Румынию, Болгарию и Турцию. Нашим транспортом уже интересуются в Европе.

А вот на улицы Минска электрические автобусы выйдут уже на следующей неделе. Правда, пока в качестве испытания. Рейсы будут пробными, без пассажиров.

Отмечу, электробус «Витовт» – первый экологичный вид транспорта отечественного производства. Его презентовали весной этого года. Машина будет ехать без контакта с сетью. А заряжаться на конечных пунктах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Быцко, главный конструктор научно-технического производственного центра «Белкоммунмаш»:

В первую очередь у нас есть договоренность с Санкт-Петербургом и с Москвой о том, что мы представим электробусы на опытную эксплуатацию. У нас действительно есть проект с Сахалином. Есть переговоры по поводу нескольких городов в Казахстане. Планируем, что наш электробус будет востребован и на новых рынках, таких, как европейские страны.